電動車ETF 長線馬力強

隨全球電動車滲透率持續提升，法人指出，2025年可望維持雙位數成長，連帶電動車及電力發展、儲能設備等需求亦廣受矚目，建議投資人可透過電動車主動式基金及ETF來布局，把握長線契機。

法人分析，2024年上半年全球電動車出貨量達740萬輛，年增29%；預期2025年電動車銷售量達1,910萬輛，年增17%，略高於2024年的16%，但低於2023年的35%。其中，特斯拉作為全球BEV（純電）領導品牌，2025年出貨量預估年增26%至229萬輛，優於市場平均15%。

根據CMoney統計至6日，國泰全球智能電動車ETF、新光標普電動車ETF、富邦未來車ETF近一個月績效表現優於大盤；群益智慧聯網電動車、日盛全球智能車、合庫AI電動車及車聯網創新、凱基未來移動基金也同樣表現強勢。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，市場關注川普上任後政策方向，在電動車產業方面，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克將擔任政府效率部負責人，該部門旨在削減不必要支出，優先考慮具有成本效益的綠色能源和創新技術。

市場推測將有助推動讓美國本土企業和汽車製造商更容易進行的永續實踐法則，促進美國電動汽車公司的競爭優勢，進一步帶動電動車產業發展。

不過，川普上任後是否調整美國IRA（降低通膨）法案仍須關注，然因IRA法案所提供之生產稅務抵免的電動車產業相關廠房坐落於支持共和黨的州比重較高，基於當地就業考量，倘若政策進行微調，帶來的影響應有限。

洪玉婷進一步指出，而在中國與歐洲市場方面，中國2025年成長可望受惠智能駕駛與新車款推出，歐洲在2025年將有更嚴格的二氧化碳排放標準出爐，車廠加速布局電動車，皆有利2025年全球電動車維持雙位數成長。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，在歐美進入降息循環，有望帶動消費水平提升，且中國新能源車購置稅減免延長至2027年底，將支撐車市銷量持續看悄。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。