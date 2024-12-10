元大ETF嘉年華 抽機票、住宿券

根據臺灣證券交易所統計，國內每四人就有一人投資ETF商品。透過ETF買進一籃子股票可以分散選股風險，也可搭配定期定額投資分散進場風險，使得存ETF成為投資人理財配置重要一環。

元大證券持續響應ETF投資熱潮，於年末祭出「全民ETF嘉年華」限時優惠活動，2024年12月31日前交易台股ETF或定期定額台股ETF達指定門檻，即可抽「東京雙人來回商務艙機票」、「日本萬元五星飯店住宿券」，且抽獎次數累積無上限。

台股ETF受益人數正式突破千萬里程碑，備受市場關注的莫過於可以創造現金流的「高股息型ETF」和具有資本增值潛力的「市值型ETF」，年底前投資人透過元大證券交易台股ETF，不僅可以參加交易滿額抽獎活動，新戶首次交易台股ETF還可獲得100元台股電子交易手續費抵用金。

元大證券表示，40歲以下年輕族群開戶數持續成長，時間是年輕人的投資優勢，不妨透過小額投資存ETF或定期定額紀律投資，及早透過時間複利累積財富。

不僅如此，隨著AI科技發展持續帶動美國股市，元大證券推出「美股定期定額日日扣」功能，就精選標的提供投資人任選每月1日~31日扣款，且投資門檻最低10美元即可約定，讓投資規劃更彈性。於年底前定期定額美股，每成功扣款500美元還能參加iPhone及多項好禮抽獎。

元大證券致力於提供客戶更友善的投資服務，結合市場多年經驗與客戶使用習慣，於「投資先生」App推出「ETF專區」，除了獨立呈現客戶台股ETF市值報酬，還整合台灣、美國、日本等國際市場ETF資訊，並提供精選主題式ETF定期定額投資組合供客戶選擇，讓整體投資體驗再升級。（活動詳情請洽元大證券官方網站）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。