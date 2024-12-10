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00632R反分割復牌

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

元大台灣50反1（00632R）為使市價更貼近ETF淨值波動，以七倍作為執行反分割倍數，今（11）日為新受益權單位數上市買賣基準日，同步恢復交易及申贖，每受益權單位最新淨值22.9元、參考價22.96元、總發行單位數11.73億個；至於畸零股現金返還在12月20日進行。

元大台灣50反1規模268.82億元，居國內反向ETF最大一檔，也是盤面熱門避險工具之一。

隨台股行情變化，考量市場習慣的交易價格區間，元大台灣50反1進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的ETF，對應的買賣價差比例較小，可更貼近ETF淨值走勢表現，降低潛在交易成本。

同時，富邦臺灣加權反1也於11月21日受益人會議決議同意進行反分割，會以暫停交易前的最後交易日收盤價為基準，以大於等於12元的最小整數倍數為反分割倍數來計算開盤價格；擬於2025年2月12日起將停止初級市場申贖、次級市場交易及轉換，2025年2月19日為新受益權單位數上市買賣基準日。

元大投信提醒，元大台灣50反1是以臺灣50指數單日反向報酬1倍為操作目標，提供持有人短線避險操作工具，限符合臺灣證券交易所訂適格條件投資人始得交易，複利效果特性會使其長期表現與原型指數的反向1倍累積報酬有差異，僅適合可持續留意行情變化的投資人，操作時須依個人避險需求設定進出場規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大投信 淨值

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