40歲才開始存退休錢太晚？杉本提「致富3關鍵」：持續買入穩定標的很重要
前些日子杉本跟大家討論退休金，大家因為本身開始投資的時間不同、金額也不同，小本們也有疑問：「如果現在已經40歲，想要50歲退休，並存到一定的金額，比如600、800萬元，該每月存入多少錢呢？」
例子1：
如果目前是40歲，想要在10年內存到500萬元，則要每月存35000元，找到6%的標的，即可達成573萬元的目標。
例子2：
如果目前是40歲，想要在10年內存到600萬元，則要每月存40000元，找到6%的標的，即可達成655萬元的目標。
例子3：
如果目前是40歲，想要在10年內存到1000萬元，則要每月存62000元，找到6%的標的，即可達成1016萬元的目標。
杉本也有將不同報酬率以及不同歲數，明列於表上，方便小本們參考。
由此表我們可以發現致富的關鍵在於：
1、趁早投資
2、找到穩定的標的
3、持續不斷的投入
◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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