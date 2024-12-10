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40歲才開始存退休錢太晚？杉本提「致富3關鍵」：持續買入穩定標的很重要

聯合新聞網／ 杉本來了
中華經濟研究院調查發現，為準備退休金，運用ETF進行投資理財的比重持續增長。示意圖／ingimage
中華經濟研究院調查發現，為準備退休金，運用ETF進行投資理財的比重持續增長。示意圖／ingimage

前些日子杉本跟大家討論退休金，大家因為本身開始投資的時間不同、金額也不同，小本們也有疑問：「如果現在已經40歲，想要50歲退休，並存到一定的金額，比如600、800萬元，該每月存入多少錢呢？」

例子1：

如果目前是40歲，想要在10年內存到500萬元，則要每月存35000元，找到6%的標的，即可達成573萬元的目標。

例子2：

如果目前是40歲，想要在10年內存到600萬元，則要每月存40000元，找到6%的標的，即可達成655萬元的目標。

例子3：

如果目前是40歲，想要在10年內存到1000萬元，則要每月存62000元，找到6%的標的，即可達成1016萬元的目標。

杉本也有將不同報酬率以及不同歲數，明列於表上，方便小本們參考。

由此表我們可以發現致富的關鍵在於：

1、趁早投資

2、找到穩定的標的

3、持續不斷的投入

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 存股 市值型 退休 高股息

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