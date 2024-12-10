65歲退休後每月花5萬、要存1200萬！杉本「00878+0056+00713」：成本砍一半

杉本之前有跟各位探討退休金的議題，如果將我們的退休計畫搭配3檔ETF「00878+0056+00713」，目前這三檔組合可以說是較穩定的月月配ETF。

依據行政院 111年度的家庭收支報告指出，35~54歲每戶可支配所得大略落在126萬，消費支出約94萬元上下，每年大約可以存下32萬元左右，不過杉本認為一般每戶夫妻收入應在80萬上下差不多，125萬應該是富人拉大了標準。

假設皆為65歲退休，面對不同的死亡年齡，計算出退休至死亡所需的退休金使用年限，計算每月所需生活費不同之下，在退休時應準備多少退休金。

比如65歲退休，每月生活費3萬元，活到85歲，那我們所需的總額就是在720萬元；再優渥一點，每月生活費5萬元，活到85歲，那我們所需的總額就是在1200萬元。

而我們可以選擇存到一定的金額後，慢慢消耗本金直到我們的生命逝去，另外一個方法，則是組建高股息ETF來支付我們每個月的開銷。

所以這邊杉本舉例以三檔穩健的高股息所建立的月月配，組成退休金聯盟隊，分別是00713、00878、0056這三檔。

「00878+00713+0056」3檔組成的月月配，不但適合小資族、受薪組、退休組，因為三檔ETF的配息月份剛好錯開，若想要每月加薪1萬元，則需買到三檔ETF每次配息1萬元，就可以月領1萬元。

0056-配息月份：1、4、7、10月 00878-配息月份：2、5、8、11月 00713-配息月份：3、6、9、12月

杉本以目前配息來進行計算：0056每季配息1.07元、00878每季配息0.55元、00713每季配息1.50元。

目前這三檔高股息ETF股價為：0056股價37.10元、00878股價22.13元、00713股價55.25元。

想要月領退休金1萬元：

0056需買入10張，成本約為37.3萬元、00878需買入19張，成本約為42.1萬元、00713需買入7張，成本約為38.7萬元；總成本約為118.1萬元。

想要月領退休金3萬元：

0056需買入30張，成本約為111.3萬元、00878需買入57張，成本約為126.3萬元、00713需買入21張，成本約為116.1萬元；總成本約為353.7萬元。

想要月領退休金5萬元：

0056需買入50張，成本約為185.5萬元、00878需買入95張，成本約為210.5萬元、00713共需買入35張，成本約為193.5萬元；總成本約為589.5萬元。

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。