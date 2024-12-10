00929配0.05元已在底部了？ 達人：股價、規模二方面可以止跌回升的前提下

00929帳上明明有資本利得為什麼不配出來

ETF配息主要有三個來源：成分股的配息、資本利得跟平準金。

好幾位雪友問：「00929帳上明明有資本利得、平準金為什麼不配出來，這次配息少這麼多，實在令人心碎，要從肉包改吃饅頭了」

財經雪倫打電話詢問投信公司客服，得到以下答案，提供給雪友參考：

資本利得：上一個評價日距離這次的評價日未實現資本損失大於已實現資本利得所以不能配發資本利得。 平準金：金管會規定上一個評價日距離這次的評價日，ETF規模没有成長3%不能配平準金。

00929在不能配資本利得、平準金的情況下，就只能配出大家看到的0.05元。

如果00929在股價、規模二方面可以止跌回升，那下次配息應該會有很高的機會在0.05元以上前提股價規模雙成長或至少其中一個成長。

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