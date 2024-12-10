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00936、00940、00929接連降息…00944會走上後路嗎？ 息大大：機率微乎其微

聯合新聞網／ 息大大
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

近期月配高股息ETF降息風，從台新永續高息中小（00936），吹到元大台灣價值高息（00940），現在又輪到了復華台灣科技優息（00929）。

一名網友表示自己買了00929，還買了野村趨勢動能高息（00944），讓他很擔心00944會不會跟著降息？

息大大認為，這位網友應該要來追蹤本粉絲團，我認為00944降息機率微乎其微，為什麼？

00944掛牌以來從來沒超配，每月穩定配息0.058，以目前帳面收益平準金0.27估算，起碼還能配4.6個月。而且到了明年3月後，隔年的除權息也開始了，所以根本不用擔心配息縮水的問題，反而有機會加碼！為什麼？

因為目前00944淨值已經來到14.85，距離發行價越來越近了，一旦越過發行價，將開始累積資本利得，而且觀察細微的投資人應該會發現，00944這次在11月中換股後，明顯變得更強了。

目前成分股當中有幾檔非常冷門但極為強勢的股票，例如今天漲停的洋基工程（6691），上周也有連２天漲停的精誠（6214），還有天天都在創新高的材料（4763），這些股票都是一般高股息ETF不會買的低調強勢股，也是接下來00944績效要追上來的關鍵。

結論：持續看好，一張不賣加碼續抱！

◎本文內容已獲 息大大 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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11月整個太忙了！月初補了一下00919之後居然沒什麼進度，月底回國再補100股。然候瞬間來到12月，預計也是一樣會忙到過年了。

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