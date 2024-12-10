00971投資美股7巨頭達74%...發車太晚？股添樂「現在是最佳時機」：新一輪漲勢啟動

隨著美國大選結束，川普即將上任，最近美股看來又將啟動新一輪漲勢。尤其歷年第4季到隔年第1季又往往是美股表現最好的時間點，這個時期投美股其實勝率都算高。

現在台股要投美股ETF選擇其實也不少，除了美股這幾年太強，相關商品股價也水漲船高之外，類似的產品也非常多，好像也找不出差異。

不過最近總算有一檔算是做出區隔，且瞄準美國標普500的商品要募集了，代號00971，全名野村美國創新研發龍頭ETF。

直接總結這檔ETF我認為最主要的2大核心差異：

1、全市場市值型+研發費用

選定美股市值前1000大，加入「研發費用」當作核心過濾條件，最後用市值加權。重視研發費用的概念上與台灣發行的00935類似，差別在於這檔00971擴大到美股上市前1000大，而且是全產業。

2、美股7巨頭合計占比最高

目前美股最重要，也是規模最大的7檔股票，分別是蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、META、GOOGLE、特斯拉。

可以說，任何一檔連結美股商品，如果沒有這7檔股票績效一定掉漆。而這檔00971完整持有7巨頭，且占比是台股同類ETF中最高的47%。

（補充：00757持有有6巨頭少特斯拉，合計比重68%）

ETF追蹤指數為彭博研發龍頭指數，雖然是全產業類型，不過就官網揭露的回測數據，績效明顯優於標普500，但波動也接近那斯達克指數。

以報酬／波動比率觀察，每承擔一分波動所獲得的報酬是相當不錯的。說明它不會是一檔低波動的商品，但績效表現絕對能跟上美股甚至有機會反超。

另外也統整幾項投資人在意的基本資料：

發行價15塊 經理費0.6%、管理費0.15% 一年調整2次成分股（4、10月） 採年配息機制 鎖定美股市值前1000大，不分產業 單一成分股上限8%，單一產業上限40% 12月18日開始募集

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