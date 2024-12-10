快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

聽新聞
0:00 / 0:00

00971投資美股7巨頭達74%...發車太晚？股添樂「現在是最佳時機」：新一輪漲勢啟動

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
隨著美國大選結束，川普即將上任，最近美股看來又將啟動新一輪漲勢。路透社
隨著美國大選結束，川普即將上任，最近美股看來又將啟動新一輪漲勢。路透社

隨著美國大選結束，川普即將上任，最近美股看來又將啟動新一輪漲勢。尤其歷年第4季到隔年第1季又往往是美股表現最好的時間點，這個時期投美股其實勝率都算高。

現在台股要投美股ETF選擇其實也不少，除了美股這幾年太強，相關商品股價也水漲船高之外，類似的產品也非常多，好像也找不出差異。

不過最近總算有一檔算是做出區隔，且瞄準美國標普500的商品要募集了，代號00971，全名野村美國創新研發龍頭ETF

直接總結這檔ETF我認為最主要的2大核心差異：

1、全市場市值型+研發費用

選定美股市值前1000大，加入「研發費用」當作核心過濾條件，最後用市值加權。重視研發費用的概念上與台灣發行的00935類似，差別在於這檔00971擴大到美股上市前1000大，而且是全產業。

2、美股7巨頭合計占比最高

目前美股最重要，也是規模最大的7檔股票，分別是蘋果輝達微軟亞馬遜、META、GOOGLE、特斯拉

可以說，任何一檔連結美股商品，如果沒有這7檔股票績效一定掉漆。而這檔00971完整持有7巨頭，且占比是台股同類ETF中最高的47%。

（補充：00757持有有6巨頭少特斯拉，合計比重68%）

ETF追蹤指數為彭博研發龍頭指數，雖然是全產業類型，不過就官網揭露的回測數據，績效明顯優於標普500，但波動也接近那斯達克指數。

以報酬／波動比率觀察，每承擔一分波動所獲得的報酬是相當不錯的。說明它不會是一檔低波動的商品，但績效表現絕對能跟上美股甚至有機會反超。

另外也統整幾項投資人在意的基本資料：

發行價15塊

經理費0.6%、管理費0.15%

一年調整2次成分股（4、10月）

採年配息機制

鎖定美股市值前1000大，不分產業

單一成分股上限8%，單一產業上限40%

12月18日開始募集

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00971野村美國創新研發龍頭ETF Google Meta 亞馬遜 微軟 特斯拉 美股 蘋果 輝達

股添樂 股市新觀點

追蹤

延伸閱讀

微軟、亞馬遜爆買入比特幣...上看12萬美元？專家：未來3年看好漲幅、00909小資無痛跟上

00919配息穩定...存股族賺翻？知美「帳面目前是虧損」：賺了股息、賠掉價差

00919配息0.72...想上車太晚了？杉本計算「甜甜價」：現在正適合買進！

季配息3兄弟0056、00878、00919...女子曝存股進度：閒錢把00929買成正報酬

相關新聞

00929配0.05元已在底部了？ 達人：股價、規模二方面可以止跌回升的前提下

如果00929在股價、規模二方面可以止跌回升，那下次配息應該會有很高的機會在0.05元以上...

00936、00940、00929接連降息…00944會走上後路嗎？ 息大大：機率微乎其微

一名網友表示自己買了00929，還買了野村趨勢動能高息（00944），讓他很擔心00944會不會跟著降息？

00971投資美股7巨頭達74%...發車太晚？股添樂「現在是最佳時機」：新一輪漲勢啟動

隨著美國大選結束，川普即將上任，最近美股看來又將啟動新一輪漲勢。尤其歷年第4季到隔年第1季又往往是美股表現最好的時間點，這個時期投美股其實勝率都算高。

月配冷季配熱！台股 ETF 受益人減 4檔季配型人氣逆勢創高

台股ETF受益人數終止新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，上一周00632R元大台灣50反1因暫停交易，...

「股債合一」的ETF就選00937B…多頭跟漲還相對抗跌？ 達人提醒：這情況的崩盤要注意

投資市場長期以來，大家都認同股債配置這件事，差異性只在比重而已，因應盤勢變化，就要持續調整配比。

季配息3兄弟0056、00878、00919...女子曝存股進度：閒錢把00929買成正報酬

11月整個太忙了！月初補了一下00919之後居然沒什麼進度，月底回國再補100股。然候瞬間來到12月，預計也是一樣會忙到過年了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。