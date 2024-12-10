「股債合一」的ETF就選00937B…多頭跟漲還相對抗跌？ 達人提醒：這情況的崩盤要注意

投資市場長期以來，大家都認同股債配置這件事，差異性只在比重而已，因應盤勢變化，就要持續調整配比。

以世界最大的挪威主權基金來說，過去一直保持股六債四的策略，但2000年以後開始棄守，因為美國無限大QE，讓債券漲不上來，股市大暴衝，挪威主權基金的股市績效也越來越高，變成股七債三，這幾年也不再調整配置，就是在納入不動產而已，但主力資產依舊放在股市。

不過這是大資產部位，一般投資人也沒這麼大筆資金能玩配置，小錢投資，還要分散到配置去，簡直是不可能的事情，所以就必須集中投資，後面才能慢慢分散出去，所以第一筆資金非常重要，這有幾個指標性：

一、核心代表：第一筆投資的資金，當然就等於錢母，絕對是重中之重，對於資產累積也相當重要。 二、保本為上：投資不能想著贏，要先思考不要輸，沒有輸贏，才有機會贏。 三、信心建立：沒投資經驗的人，如果一開始就能贏，那麼對於未來投資的信心也會更好。

所以這時候要思考的重點，就是如何在同一筆錢，達到股債平衡的效益，如果是個股投資，不外乎是可轉債或特別股，不過既然想做股債配置，當然本體還是要以債券為主，這時候參考投資等級債就不錯，以台積電來說，標普最新評等是「AA-」，而美國蘋果公司評等則是「AA」，這種A開頭以上的機構評等，都屬於相當優異的投等債之一。

簡單來說，投資等級越高，就代表公司營運體質的評價越好，公司獲利狀況好，就不容易倒債，而且配息利率也會比較高，藉此提升與公債之間的商品競爭力，但商品本質是債券，因此就兼具股債合一的特性，接下來用台灣最大的00937B投等債ETF來舉例，你就能知道優勢在哪。

00937B：上市正好滿一年，最新規模來到2,400億

首先提上市時間，這檔債券ETF在2023年12月5日，截至目前為止正好是一年的時間。

這追蹤的指數是美債信用評等介於BBB-~BBB+級的公司，再搭配ESG排除爭議性公司包含賭博、菸草、軍工及情色等產業，並持有20年期以上的全球大型企業，而票面利率要大於4.5%以上，直接來看看最新持債情況。

從最新公布的投資月報來看，前十大持債確實都是全球績優股。以最大持債甲骨文為例，公司成立於1977年，至今已經快要50年，目前是全球最大的SaaS軟體服務商，從細節來看，這檔公司債的利率是6.9%（紅框），確實相當高，而到期時間是2052年11月9日（藍框），等於還有28年的債息可領，而公司成立已經活這麼久，加上全球已經進入相當成熟的數位時代，甲骨文的業績蒸蒸日上，不僅持有現股的股東開心，買公司債的機構當然也比較放心，不怕倒閉。

接著再看到持債信評，有九成是BBB級，A級則在一成左右，這邊要說明一下，不是大家不想買最高等級的債，只不過那種債券的等級通常只有政府公債才能列入，利率相對就不高，也容易受到FED降息影響收益，另外是A等級的公司債券主要包含微軟、嬌生、蘋果、台積電等成長股龍頭，這在票面利率就很難達到4.5%，當然就被排除掉了，至於BBB級除了票面利率高，全球投等債也有將近一半都是此等級的債券，自然有機會投資到各種產業的高利率公司債。而到期年限則有接近七成超過25年，這包含主力持債。

再來我要提的就是，這些公司債有一個優勢，那就是跟著發行公司行情走，只要母公司營運向上且股價上漲，那麼公司債也不容易下跌。一樣來看看甲骨文的股價，2024年至今上漲接近八成，所以00937B同期的含息報酬是9.29%，績效是不是比公債為主的ETF更好？

不過也要提醒你，在股市多頭的情況下，買這種投等債的績效相當好，遇到崩盤也因為債券特性而表現抗跌，但遇到崩盤則相反，發行公司股價如果開始下殺，投等債的績效就容易走弱，債息則相對穩定，只要公司不要倒閉就會持續還款，00937B就有穩定的股息收益，也不是靠資本利得灌水配息，當然就能相對穩定發放月配息給投資人，年化報酬率也比較可信一點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：股債合一的投資？這種ETF抗跌且配息超穩！

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