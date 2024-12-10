微軟、亞馬遜爆買入比特幣...上看12萬美元？專家：未來3年看好漲幅、00909小資無痛跟上

高度支持比特幣的大衛．塞克斯（David Sacks）即將出任「白宮人工智慧(AI)與加密貨幣沙皇」，川普的社群媒體公司也傳出要買下加密貨幣平台Bakkt，全球兩大科技巨頭微軟、亞馬遜都正在討論是否要將比特幣納入資產配置。

多項利多消息，為比特幣再添成長動能，唯一與比特幣表現高度連動的國泰數位支付服務（00909）成交量明顯放大，受到法人散戶高度青睞。

幣圈人士指出，最近國泰數位支付服務（00909）位居全台200多檔ETF中報酬率第一，不只ETF圈熱鬧討論，向來只愛直投加密貨幣的幣圈，也感受到00909的旋風來襲，最大原因就是買00909可以即時成交、價格透明，成分股每一檔都看的到，而且股價還相當便宜。

加密貨幣專家認為，國際上持有最多比特幣的公司「微策略」已經超過1個月以上都在瘋狂加碼持有數量，即使比特幣一度衝破10萬美元大關，微策略仍在12月2日-8日期間以平均 98,783美元的平均價格購入21,550顆的比特幣，總價值有21億美元，估算微策略持有的比特幣總價值已超過410億美元。

針對投資人最擔心比特幣的大起大落，會不會此時的高潮，只是川普上任前的曇花一現？但此一時彼一時，現在買比特幣已經不再是「微策略」這類專注於加密貨幣的公司獨有，微軟這幾天就要開重大會議討論收購比特幣，亞馬遜也可能將比特幣納入公司資產，顯示全球企業龍頭也已開始注意到這股風向，比特幣已具備未來3年以上的長線格局。

部分幣圈人士認為，比特幣現在價格已經高攀不起，而且買賣價差非常大，還有交易平台安全性的顧慮，但如同一般台股交易方式買賣的國泰數位支付服務ETF（00909），每張只要新台幣3萬多元可以直接安全無痛入手。

重點是00909近一年報酬率79.8%、近三月也有40.5%，今年績效這麼好，明年配息很值得期待，先買可以先享受，尤其00909聚焦在挖礦、數位資產交易所跟數位支付，而台灣還沒開放其他任何比特幣相關的投資標的ETF，預期00909仍將是法人、散戶唯一選擇，繼續吸引法人、散戶資金流入，獨佔這塊比特幣大餅！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。