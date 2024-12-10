季配息3兄弟0056、00878、00919...女子曝存股進度：閒錢把00929買成正報酬
＊原文時間為12月2日。
11月整個太忙了！月初補了一下00919之後居然沒什麼進度，月底回國再補100股。然候瞬間來到12月，預計也是一樣會忙到過年了。
kaka家季配三兄弟11月的庫存只有00919增加：0056>15000股、00878>33000股、00919>38100股。
今天也是剛好00919的收益分配通知，一直都有維持住！這次也配0.72元，很棒！雖然我的00929最近表現不是很好，但也會繼續觀察追蹤。
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