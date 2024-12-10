00919配息穩定...存股族賺翻？知美「帳面目前是虧損」：賺了股息、賠掉價差

2024年12月2日，群益投信官網公告，00919預計配發現金股利0.72元維持新高，利用知美製作貼文當下最新的收盤價格23.58元計算，單季配息率3.05%，年化配息率12.21%。

12月有不少高股息配息大烙賽，00929復華台灣科技優息，更是宣布腰斬再腰斬配息剩下0.05元；相較之下，00919群益台灣精選高息，可以維持高配息真的是不簡單。

00919今年總共4次的實際配息，每次換算下來的年化配息率通通超過10%，2024年的實際殖利率11.19%，雖然聽起來是非常美好，但是表格裡面有兩項數據大家一定要看好。

第一個重點，是除息前的價格一直在變化。 第二個重點，是除息不保證一定會填息。

今年6月00919最高價格來到26.94元，雖然配息0.7元換算殖利率破10%，但是直到知美製作影片當下已經半年過去，都還沒有成功填息，甚至目前價格只剩下23.58元，絕對是賺了股息卻賠了價差。

剛開始進入市場的投資人，絕對要好好看仔細，ETF的報酬率計算方式跟股票是一模一樣，第一種獲利方式是來自於買進賣出中間獲得的價差，簡單來說就是買越低賣越高就能夠賺越多。

第二種方式是來自於領到手上的現金股利，只要順利完成填息領到手上的配息當然是越多越好。

00919雖然今年配息表現亮眼，殖利率維持在10%以上，但是6月份股價最高點直到現在都還沒有完成填息，因為第一種資本利得的虧損，大於第二種來自配息的獲利，所以整體的含息總報酬率還是虧損中。

簡單幫大家整理到目前為止的小重點，第一點，如果你是早就持有00919的投資人，因為持有的成本相對低、領到的配息相對多，現在不只是賺到股息也是賺到價差，含息總報酬率大於零。

第二點，如果你是跟知美一樣，今年才開始進場的投資人，因為持有的成本比較高，領到的配息還沒有順利填息，雖然有賺到股息但是卻賠了價差，所以有非常大的機會，目前還是處於虧損狀態，含息總報酬率小於零。

00919本次配息資訊如下：

配息金額：0.72元 最後買進日：2024年12月19日 除息日：2024年12月20日 配息日：2025年01月13日

知美定期定額919已經持續7個月時間，4月價格25.21元開始進場，過程中經歷6月價格26.4元最高點，雖然之後價格一路向下，知美還是定期定額持續扣款。

11月價格23.31元，截至製作貼文當下帳面虧損1858元，殖利率高達10%，但是就算加上已經領到手的現金股利，含息總報酬率還是負的1.48%。

今年台灣加權指數從萬七漲到兩萬三，不少觀眾朋友應該是有信心賺滿滿，只是年中開始高股息價格一路往下跌，晚進場又選擇高股息的觀眾朋友，目前看來就沒有這麼幸運。

當然定期定額不過短短半年時間，目前知美還是樂觀看待，定期定額不會停扣。

如果你賣出一檔ETF的理由是因為現在股價正在下跌，那簡單來說你買進賣出的依據就是來自於當下的情緒，價格漲就急著買進、價格跌就急著賣出，四個字總結就是追高殺低，除非持有的目的已經改變或者是出現更適合的商品，否則知美的決定是堅持紀律養成習慣。

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