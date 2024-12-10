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00933B配發0.082元金額不縮水！每月現金流替自己加薪、年化配息率達到5.7％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

勞保基金累積「收不抵支」金額持續擴大，勞動部日前在立法院備詢時透漏，勞保破產時程有機會延後，但不代表沒有危機，投資達人提醒，民眾想過上好的退休生活，不能只把希望寄託在勞保上，一定要做好資金配置，著眼穩定現金流和低資產價格波動，現在美國降息循環啟動，就是投資債券的好時機，尤其違約率低、配息穩的金融債ETF更是首選。

只是市面上金融債ETF百百種，標的該怎麼選比較好呢？ETF達人建議，可以跟著大家買，金融債ETF受益人數前五大標的都是好選擇，包含國泰10Y+金融債（00933B），最新受益人數突破12萬領先群雄，可說是「債主滿天下」，中信優先金融債（00773B）也有1.5萬人，群益投資級金融債（00724B）受益人近萬奪下季軍。

尤其00933B最受青睞，月月配息制度，讓投資人每個月都加薪，很適合有現金流需求的投資人，且本月除息金額不縮水，每股預計配發0.082元，年化配息率達到5.7%，息收表現亮眼，昨日成交量突破3萬張，近一周平均成交量也有2萬張。

市場專家分析，近日敘利亞改朝換代，阿塞德政權宣告垮台；以及中國宣布實施「適度寬鬆」貨幣政策等，引發美債殖利率小幅走高，因殖利率與價格呈現反向關係，多檔金融債ETF今日可見甜甜價，建議投資人可以把握時機加碼進場，運用時間創造複利效果。專家進一步指出，樂觀看待明年景氣，降息循環啟動後，明年將是殖利率全面轉回正斜率的元年，對於股市及債市都是利多。

金融債ETF受益人數前五名（截至12/06）

資料來源：CMoney，2024/12/10
資料來源：CMoney，2024/12/10

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00933B國泰10Y+金融債ETF 月配息

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