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投資ETF也不要單買一檔！ 不敗教主：因指數有侷限性、換股也恐發生變數

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

小名下班時經過一家餐廳，想到之前同事小強有光顧過，稱讚說很好吃，小名便決定走進餐廳來大快朵頤，沒想到卻是敗興而歸。

隔天上班小名特地去找小強抱怨，小強想了想之後說他是今年2月去吃的，當時的特色料理真的很不錯喔！

不過這家餐廳幾個月前換了菜色，他覺得吃不慣就不再去光顧了。要記住，餐廳也是會換主廚跟菜色的。

高股息ETF也是會有一個盲點，就是換股啊，通常一年會換一次或兩次成分股，理論上是依照指數來汰弱換強，但是剛換上來的不一定馬上會有表現，也不一定會挑到正確的股票。

然後有些ETF換股起來又是大手筆，一次換個30%、40%的很常見，甚至還有換90%的，真的是面目全非了！這樣評估起來又存在著不確定性。

現在的ETF這麼多，大家都很認真上網找資料研究，但是要注意一下資料的時間啊，比如在2月時某影片說某某某ETF不錯，後來也真的一路上漲到夏天，但是接著股價就反轉了，就要看一下是不是更換成分股了！如果更換的幅度又很大，那麼過去的分析就要再重新評估了。

理論上ETF換股是依據指數，長期還是會有一個穩定性，但是短期間的動盪仍然是無法避免的，就要看你有沒有信心來長期持有了。

基本上只要是我關注的ETF，當它換股時我都會觀察最新納入跟剔除了那些，還有就是前10大成分股的比重，我都是會關心的。

如果換股後我對新的成分股不喜歡，就有可能跟他說再見了，要不然新的成分股表現不佳，也是會影響到ETF的股價的！

如果ETF每次換股的比例都很高，那麼換股時還是要多加關心一下。

最後要提醒一下，就算是投資ETF也不要單買一檔，因為指數有侷限性，還有換股這些變數。所以多挑幾檔指數有互補性的ETF，才能夠達到分散的效果。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 成分股 指數

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