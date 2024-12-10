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00919配息0.72...想上車太晚了？杉本計算「甜甜價」：現在正適合買進！

聯合新聞網／ 杉本來了
00919配息維持0.72元。台股示意圖／中央社
00919配息維持0.72元。台股示意圖／中央社

00919真的穩！00919公佈2024年第四次配息為0.72元現金股利，維持上次配息金額，也達12.3%殖利率，真是太驚人了 !

想要參與除息，可以參考以下資訊 :

1、最後買進日：12月19日

2、除息日：12月20日

3、配息日：1月13日

以目前股價23.42元，年化殖利率達12.3%，整體殖利率其實很不錯。

以每季配息0.72元計算，想要每月加薪1萬元，共需買入42張00919，成本約為98.4萬元!

00919受股民喜愛的特點如下：

1、高股息：年化配息率高達12%。

2、擁有收益平準金制度，配息穩定。

3、總管理費用率較低

接著我們來判定00919「便宜價、合理價、昂貴價」，目前00919股價23.42元，便宜價、合理價、昂貴價分別為「22.8元、27.9元以及33.5元」，目前00919股價落在合理價區間。

便宜、合理、昂貴價，是由杉本所建立的精算公式，考量現金股利以及股票股利計算得出。

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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