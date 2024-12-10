00919配息0.72...想上車太晚了？杉本計算「甜甜價」：現在正適合買進！

這個周末，朋友來找我喝下午茶，不過主要還是來聊投資（我的生活圈還真是離不開投資），其實他算是經驗豐富的投資人了，這幾年以來，股利領了不少，資產帳面也有不錯的成長，整體來說成績很不錯。

2024-12-10 09:49