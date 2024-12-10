00919、00878、00918配息逆勢維持新高…讓投資人趨之若鶩！月配冷季配熱

台股ETF受益人數終止新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，上一周00632R元大台灣50反1因暫停交易所以受益人數與前周一樣56222人不變，另雖新成立一檔00962台新AI優息動能ETF增加5187受益人，不過仍不敵月配型ETF受益人的銳減人數，使得66檔台股ETF受益人最新一周減少51602人，總人數來到10198777人，統計今年來66檔台股ETF受益人總共增加412.8萬人。

不過，進一步觀察前十大台股ETF受益人數包括00919群益台灣精選高息ETF、00878國泰永續高股息、0056元大高股息、00713元大台灣高息低波4檔季配型受益人數卻逆勢創高。市場法人表示，台股ETF配息呈現兩樣情，月配型的配息不如投資人預期，失望性的賣壓湧現，而像是00919、00878、00918季配型的配息卻逆勢維持新高，讓投資人趨之若鶩。

據了解，擁有百萬投資人的00919在12月2日也公布第7次預估配息0.72元維持新高，吸引了6379位新投資人加入，總受益人數持續創新高來到1040185人。有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，似台積電階梯式步步高的配息政策，連續7季年化配息率都逾10%優於投資人期待。00919本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日。

00919基金經理人謝明志表示，再一個月美國新任總統川普即將上任，川普於2016~2020年擔任總統期間，雖然於2018年對中國祭出貿易戰曾對股市造成波動，惟事後來看並沒有影響到2016~2020年股市的多頭架構，因此在預期震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

對於台股後市，預估AI狂潮將帶動台股盈餘連續3年維持中高速增長，即2024~2026年盈餘將分別增長30%、19%、11%，考量台灣企業獲利持續往上，中長期偏多趨勢仍可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。