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恆生指數昨收盤前大噴…期指大漲1500多點！ 不敗教主：00882跟00753L會噴到不行？

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
港股示意圖。中通社
港股示意圖。中通社

＊原文發文時間為12月09日

香港恆生指數下午收盤前大噴，今晚恆生期指更是噴了1400點。

台灣陸港股ETF因為1:30就收盤，無法即時反應港股的噴出，那麼明天我的00882跟00753L，會不會噴到不行？

大家都擔心川普上任後跟中國衝撞？所以不看好陸港股市？其實第二任已經有經驗了，如果中國覺得川普不友善，是會放棄經濟等死？還是先積極拉提來因應呢？

中共中央政治局召開會議，會議指出明年將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，港股周一（9日）主要指數在尾盤迅速拉升，恒指創近兩個月來最大單日漲幅。

今晚可以睡個好覺了！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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