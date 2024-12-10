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中信金（2891）成金融股第一...重倉存股沒問題？達人「居高思危」：不能只追求收益

聯合新聞網／ 張紫凌
中信金（2891）公佈前11月獲利又創新高了，稅後淨利683.2億元，EPS為3.45元，暫居金控第一。圖／中信金提供
中信金（2891）公佈前11月獲利又創新高了，稅後淨利683.2億元，EPS為3.45元，暫居金控第一。圖／中信金提供

這個周末，朋友來找我喝下午茶，不過主要還是來聊投資（我的生活圈還真是離不開投資），其實他算是經驗豐富的投資人了，這幾年以來，股利領了不少，資產帳面也有不錯的成長，整體來說成績很不錯。

到上週五為止，金融股的11月獲利一共有7間創新高，尤其是中信金，這檔就是他存股幾年以來的主力之一，這次公佈前11月獲利又創新高了，稅後淨利683.2億元，EPS為3.45元，暫居金控第一。

金控股頻頻繳出新高的成績，這一、兩年時不時就給一些驚喜，他的能力圈以及專長就是金控產業，但這是他的優勢，可能也是劣勢之一，我們聊到，他的投資組合除了金融股之外，就沒有別的產業了，能力值都分配到金控上了。

雖然股市在多頭，金融股表現也很不錯，產業的穩定性讓他在這幾年受惠不少，不過他開始思考投組的穩定性，股市好的事情當然沒事，但未來要是再來一次像2008年的金融海嘯，他不就完蛋了嗎？

突然聊到這樣子的擔憂，除了金控股偶爾出現的SWAP換匯交易波動、市場波動以外，他考慮的問題更多來自家庭，媽媽年紀大了，醫療開銷不可避免地在增加，前幾年買的房還有10年以上的房貸。

除了這些，還有台股有時候突如其來的暴跌千點，以及明年一月要上任的川普2.0，他就開始擔心，資產配置過於集中，要是全球經濟、股市出現大且有持續性的波動，真的就會影響到家庭的生活品質了。

居高思危這樣子的擔憂是合理的，投資最重要的不只是看當下的成績，也要考慮到未來可能的風險和家庭需求。

所以還是要強調一下，能力圈是投資的基石，但配置是投資的保險，分散配置，不只是應對市場風險的必要策略，也是為了更靈活地應對生活中可能的變數，對他來說，金控股可以繼續當作核心的配置，提供穩定的配息，但有了一定的規模，考慮分散到其它產業或是其它如商品，如：美股、美債都是不錯的選擇。

不過我覺得也不要急著一次到位，再慢慢調整，把投入金融股的比例分配到其它資產上，這樣做，才可以避免把成本都投入高點，一邊慢慢降低單一產業的波動，讓投資組合更有彈性，進一步應對股市和生活中的突發情況。

年輕時，投資可能是單純追求收益，但隨著邁入家庭的階段，生活的穩定性就有一部分來自投資的收益了，投資和生活是一體的，穩健的投資策略能支撐我們遇到挑戰的時候，仍然保持從容的心態，要分散配置，是因為我們無法預知未來，只有準備得更全面，才能真正做到進可攻、退可守，希望我們都能在投資路上走得更穩、更遠。

◎本文內容已獲張紫凌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2891中信金 存股 金融股

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