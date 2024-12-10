00929配息腰斬、資本利得縮水…媽媽想賣負6％報酬的持股！ 雷龍：持樂觀態度持續觀察

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聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

00929為雷母投資計畫標的之一，當最新配息金額創新低，散戶失望之情反映於賣壓，雷母也擔心虧損思考是否調節，於是雷龍大致整理了現有資訊來綜合評估。

00929下半年資本利得縮水，加上最新配息創新低，造成失望性賣壓，但若以整年度股息換算其殖利率尚屬優秀，惟股價損益仍須留意；科技產業是台股的主力，雷龍相信未來發展，且外資默默買進，也讓人期待後面走向。

雷母手中持有00929，目前不含息報酬為負...

近期高股息市場低迷，雷龍評估現有資訊後，持樂觀態度持續觀察，沒有帶著雷母逃走唷！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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