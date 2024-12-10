00918規模破500億、殖利率高股息第一名！ 股魚：除息6次高達5次成功填息

今年是高股息產品的衝浪年，產品策略設計完全體驗差異性，產品能否持續交出「績效力、配息力與填息力」的好成績，到了年底就是檢驗的時刻。

而我們統計熱門的高股息ETF產品，並以含息總報酬率為基準進行比較，其中的00918在整體表現上十分突出，在含息總報酬率的部分，拿到第二名交出21.16%表現，在殖利率部分則拿下第一名高達12.76%！

更難能可貴的是每次配息後多能順利填息，可謂是敢發多少息給投資人，幾乎都可以填回來，「優利高填息」這五個字可說是實至名歸。

當然這部分跟他在策略設計上，將填息能力的高低是為選股策略有關，體現在產品上就是每次多能順利填息的好成績。

而近期投資人詬病有部分產品殖利率數字，有忽高忽低的現象，造成他們錯估每次能領到的數字，那這檔拿下總合評分第一名的產品，在這部分表現如何呢？

2024Q1:2.97% 2024Q2:3.06% 2024Q3:3.21% 2024Q4:3.43%

看數字就懂，平均每次發出單季3%成績單，配息力的高下立判

在2024年的下半場高股息產品，普遍有熄火的現象，而我們在統計表中，也看到有多檔產品，在最近一次配息後至今尚未填息，而在這種情境下還能順利填息的產品，是不是一檔設計良好的產品，我相信各位心中都有一把尺。

好的產品通通會低調默默地成長，以00918來說，其實投資人對於新加坡的大華銀投信很陌生，但他們硬是用實力來吸引投資人的目光，看以下三個數字：

1.六次除息五次填息、近五次單次配息率皆超過3%，年化殖利率12%以上 2.整體規模已經突破500億數字大關 3.台股高股息產品規模位列第七名

可見投資人的眼光還是雪亮的，只要是能交出好成績單的產品，不需要過多的宣傳就用拿出資金來支持，也讓我們期待這些優秀的產品能持續發光發熱，為投資人持續帶來好的績效表現吧！

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