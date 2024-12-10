ETF失血 上周贖回313億
部分高息ETF因配息縮水，引發棄息賣壓，以月月配ETF最明顯，同時部分債券ETF也遭獲利了結，反應美國10年期公債殖利率回落。統計上周271檔ETF就遭贖回313億元，其中贖回前五大ETF金額就逾300億，這是今年來唯一呈現資金淨流出的一周。
觀察上周ETF申贖概況，復華台灣科技優息（00929）單周遭贖回逾154億元最多、其次依序為群益ESG投等債20+59億元、國泰20年美債48億元、元大美債20年36億元、中信成長高股息33億元；復華台灣科技優息上周受益人也大減3.4萬，降至89.1萬人。
資金流向分歧，單周吸金前五大標的，主要集中在12月配息創新高或維持在穩定水準上的ETF。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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