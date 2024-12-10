ETF失血 上周贖回313億

如今，高股息ETF成為國人投資顯學，自2022年開始，投信業者投其所好，各式各樣的高股息ETF如雨後春筍般上市。從原本的年配、季配，到後來的月配，發行價也從開始的25元、15元，甚至低到10元，買一張只需一萬元，搶攻小資族市場。

2024-12-09 10:53