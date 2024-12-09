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海外科技ETF 規模創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
海外股票ETF規模變化
海外股票ETF規模變化

展望2025年，市場預期AI仍為投資主軸，吸引資金持續流進科技類股，帶動熱門的富邦NASDAQ、統一FANG+、國泰費城半導體等規模都續創新高。法人認為，科技創新帶動電子產品的需求持續旺盛，建議留意相關科技ETF的布局機會。

根據CMoney統計至9日，海外股ETF規模王富邦NASDAQ突破400億元達429.86億元；統一FANG+也受惠於資金流入，規模來到387億元，躍躍欲試挑戰第二大；國泰費城半導體站上300億元後也來到311.36億元。

海外股票ETF中最新一檔、11月26日掛牌的元大航太防衛科技，第一次追加募集195億元，追加發行受益權單位數為13億個單位，已獲核准於昨（9）日起開始募集；合計總募集金額為390億元，淨發行受益權單位總數最高為26億個單位。

國泰投信指出，受川普勝選影響，11月美銀美林經理人調查報告顯示，未來12個月全球和美國的經濟成長都將轉強，與上個月認為經濟將趨緩有明顯轉變。

根據2000年後選舉統計，只要沒有遇到衰退，無論是何黨執政，選舉結果明朗後美股至少走一年的多頭態勢，隨今年經濟軟著陸、第4季降息以及選舉結果明朗後，皆有利於美股表現。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，明年股市的波動節奏將是先蹲後跳的一年。在中長期科技創新帶動的需求增長不停止下，明年下半年到後年的新一波換機潮，仍將主導市場的獲利成長潛力。

在股票配置上，傾向以市值型ETF作為核心配置，可考慮台、美市場，輔以AI為首的商品作為衛星配置，如半導體、AI、未來車等相關題材。

法人指出，元大航太防衛科技主要成分股涵蓋輝達、台積電、三菱重工等美日台航太防衛供應鏈大廠，除跟隨科技股行情表現，各成分股對於維持區域穩定相關新聞也高機率正向反映。

而面對川普上台後可能啟動貿易戰議題，也讓主要國家思考增加向美採購設備，以換取談判空間，更讓航太防衛成為對沖貿易戰風險重要產業，可望持續推升股價表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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