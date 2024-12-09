00939還在「破發」怎麼辦？ 達人：看當初投資目的是什麼！

統一台灣高息動能（00939）一直在破發價格怎麼辦？

ETF投資達人股魚回答，要回到當初投資的目的，到底要的是什麼？

00939從發行以來，事實上它的股利政策很穩定...

取自：統一投信官網

每個月配息都落在0.063元，換算目前的股價來看，它的年化殖利率表現落在大約5％！

所以再購買產品的時候，要搞清楚投資目的是什麼？如果是要創造現金流，整體上來說，那00939目前的表現很穩定，想要繼續持有的化當然是沒有問題。

且股票市場本來就是起起伏伏，時間抱久一點的話自然就會回到該有的淨值，把該有的價差還給你。

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