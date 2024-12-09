聽新聞
0:00 / 0:00
00939還在「破發」怎麼辦？ 達人：看當初投資目的是什麼！
統一台灣高息動能（00939）一直在破發價格怎麼辦？
ETF投資達人股魚回答，要回到當初投資的目的，到底要的是什麼？
00939從發行以來，事實上它的股利政策很穩定...
每個月配息都落在0.063元，換算目前的股價來看，它的年化殖利率表現落在大約5％！
所以再購買產品的時候，要搞清楚投資目的是什麼？如果是要創造現金流，整體上來說，那00939目前的表現很穩定，想要繼續持有的化當然是沒有問題。
且股票市場本來就是起起伏伏，時間抱久一點的話自然就會回到該有的淨值，把該有的價差還給你。
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言