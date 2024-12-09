00918、00959B…長天期投等債及高填息ETF分散布局！2025年掌握台股投資機會

大華銀投信今日分享對於2025年的投資建議。大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，從總經面或是台灣的企業表現來看，固定收益產品與台股都仍有表現的空間。

在債市部分，由於預期降息幅度與步調將會放緩，重演中期調整的表現，有投行預期有可能2026年的基準利率才會到3.5%。因此選擇投資等級公司債，透過息收降低資產震盪是較佳解。

台股部分，10月景氣燈號為黃紅燈，整體而言製造業周期仍在繁榮期階段，加上AI趨勢帶給台股結構性的轉變，成長股部分仍以AI供應鏈為主。不過他也指出，AI供應鏈中也有不少價值型投資的企業值得挖掘，若擔心重壓個股風險過高，不妨透過ETF一手掌握多元機會。

在固定收益部分，郭修誠表示，市場先前期待美國聯準會的暴力降息，沒想到公債殖利率這一年來有堅實的支撐，讓不少「債主」斷尾求生。在目前利率相對緩降，且有可能重蹈1995年、1998年與2019年的中期調整之環境，建議透過投資等級公司債收息的特性，提供資產緩衝。他表示，長天期的投資等級債距離到期日較久，殖利率較具吸引力，加上對於利率敏感度高，因此若是期待在降息循環中掌握資本利得的投資人，不妨挑選此類商品。

郭修誠表示，根據標普統計，有超過半數的標普500指數成分企業在三大信評中的信用等級落在投資級。若觀察殖利率，投資等級債多數都有5%以上，而過往被稱為「垃圾債」的非投資等級債殖利率則有接近8%。然而，根據ICE統計BBB級公司債指數過去30年的違約率，大約為0.19%，遠低於非投資等級債券指數的違約率4.9%。若將殖利率與違約率進行計算後得出「風險調整後收益率」，BBB級投等債的收益率為5.56%，明顯高出非投等債的2.91%。

風險調整後收益率更能顯現債券投資價值

郭修誠說明，大華投等美債15Y+（00959B）是首檔以票面利率前10%做為指數篩選因子的長天期投資等級公司債ETF，目前平均票面利率大約在6.6%。他說明，這樣的設計讓投組在降息循環下，具有較佳流動性與分散性，且仍能鎖定較高票面利率的債券，捕捉較高的利息收益。在降息或利率穩定的市場環境中，提供投資人相對穩定的收益與分散風險的優勢，成為資產配置中的良好選擇。不過也提醒投資人留意長天期投資等級債的潛在風險：包括利率上升造成價格波動、企業信用調降風險、市場流動性壓力等，建議投資人根據自身風險承受力審慎配置，以確保投資穩健性。

在台股部分，郭修誠表示，儘管景氣對策信號綜合判斷分數創半年以來新低，不過領先指標大致持平，顯示國內景氣維持成長。展望明年，在AI人工智慧的趨勢潮流帶領之下，強勁的供應鏈需求仍將是台股的主旋律，不過政治風險仍可能干擾市場。他說明，美國新任總統川普的關稅政策，將為台股添加不確定性。然而，川普政府也可能再次開始實施清潔網路政策，這將為台灣供應商創造了良好的機會。

郭修誠指出，AI的發展除了帶來訂單，也讓台灣科技產業經歷結構性轉變，未來將能享受更高的估值（PE），以目前來說，台股本益比約在17.7倍，高於過去平均的14.91倍。因此想布局台股，建議可觀察當本益比低於一個標準差（約為12.81倍至17.02倍）時，是可增持的良機。

另外郭修誠也認為，台股大盤自今年上半年的強勁反彈之後風格轉變，投資趨勢由成長股轉向價值股。而其中不乏AI相關供應鏈，更有不少是大華優利高填息30（00918）的成分股。他表示，00918透過指數篩選邏輯挑選股息較高、歷史平均填息率也較佳的個股，成立兩年以來，掌握到數檔價值股的成長機會。長期而言，人工智慧基礎設施和設備將蓬勃發展，建議可利用高填息ETF分散布局，一手掌握台股的投資機會。

最後郭修誠也提醒投資人，配息率不等於投資報酬率，投資人在追求收益之際，仍應評估自身的風險承受程度，挑選或搭配適當的產品，才能讓資產持盈保泰！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。