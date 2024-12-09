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00878規模增長速度強壓00919、006208！ 金控前11月獲利發威也提前卡位

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

11月全台14家金控獲利陸續出爐，基於今年前十月獲利已達5,369.24億元，刷新同期新高；若後續獲利穩定，只要11月、12月在沒有過多呆帳存在的前提下，將有望刷新單年金控獲利新高，打破2021年的5,806億元紀錄。

專家指出，今年金控表現超乎預期，明年股息表現可期，且成長動能有望挹注至明年；加上今年受惠AI題材，多家科技股也屢屢刷新獲利，對於投資人來說都是進場好時機，像是國泰永續高股息00878，金融電子股兩手抓，上漲行情不錯過。

觀察今年以來00878表現，不只力壓台積電、中鋼，穩坐全台受益人數最多的投資標的、近一月增規模更是原型ETF中最多，以264.4億的驚人成績將群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）狠甩在後頭。

專家分析，00878在上月中除息，在高股息ETF配息一片倒的慘況中屹立不搖，強勢配出0.55元，恰恰說明其選股邏輯眼光獨到，讓投資人充滿信心，不斷加碼先享息收，在除息後的價格出現22元更吸引鐵桿部隊撿便宜。

進一步分析00878，做為首檔結合「ESG+高股息」的ETF，透過MSCI臺灣ESG永續高股息指數精挑細選出30檔ESG得分高、且具有高殖利率的台股，可謂眾星雲集；成分股配置上以6成5電子股、2成金融股的比例布局，不過度單押個股，較能抵禦產業波動，適合長抱。

在上月底00878完成最新一次換股，新增華碩進入投組並一躍成為第三大成分股，上週醫療科技展華碩宣布將與子公司台智雲合作，以旗下AI伺服器ESC N8-E11，針對醫療場域特性提供完整解決方案，打造專屬數據資料庫，提升技術革新，明年獲利可期。

11/11~12/09原型ETF月增規模TOP 5

資料來源：CMoney，2024/12/09
資料來源：CMoney，2024/12/09

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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