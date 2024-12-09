0050換股加入航運股未來還會好？現在投資來得及嗎？重點該放在科技股跟台積電

十二月台股年底行情就在單週接近千點反彈的狀態下開始了，如今正好搭上明星ETF0050換股風潮，影響數千億資金的去向，許多投資人都在問，這次換股加入航運股的0050未來還會好嗎？如果投資人想要參與年底行情，投資0050還來得及嗎？

0050換股一進一出

根據本次證交所與富時國際公司合編的「台灣指數系列」最新資訊，元大台灣50（0050）在6日公布定期審核結果，成分股將新納入陽明，刪除亞德客-KY，並預計在12月20日盤後生效。

台灣50指數成分股納入陽明，刪除亞德客-KY。候補名單：彰銀、長榮航、健策、新光金、萬海，不過許多投資人擔憂的是航運股的納入是否會衝擊0050的表現，雖然航運股近期股價亮眼，但相信經歷過2023年下殺的航運風暴，許多投資人都對航運股呈現敬謝不敏的態度。

新增航運股會影響0050表現嗎？

資料來源：元大投信

那針對航運股是否會影響0050的表現，股編認為「影響到整體漲幅的機會非常有限」，原因是0050資產規模達4357億元，冠居台股ETF之首，綜觀0050前十大成分股依序為：台積電57.41%、鴻海5.22%、聯發科4.33%、台達電1.92%、廣達1.8%、富邦金1.67%、中信金1.43%、國泰金1.41%、日月光投控1.21%、聯電1.34%。

資料來源：tradingview

投資人有發現嗎？其實0050前十大成分股可說是完全集中於科技類股身上，尤其是台積電高達57.41%，可以開玩笑的說「0050幾乎漲成台積電的形狀」，兩者的走勢完全呈現正相關，如今0050換股納入陽明，投資人可以思考，難到陽明會佔據0050極高的占比嗎？肯定不會的，因為陽明的市值排行在台灣第三十八大，佔大盤權重約0.3611%，0050的選股邏輯怎麼樣都不會配置超過1%以上，與其擔心航運影響0050，不如思考台積電或是權值F4未來的走勢可能都更有意義。

12月行情與美股感恩節呼應

資料來源：aimanactrader

台股還能往上漲嗎？這問題更該問的是：美股能否在年底這段時間保持強勢？因為美股能夠保持強勢，台股才有可能持續向上攻擊。

而台股在第四季都有作帳行情、作夢行情的傳說，似乎是種不成文的故事線，而把視角放到美國，其實也有很類似的民間傳說存在，而且就像上圖所看到的，它是有統計數據支撐的概念，這個傳說是指從感恩節到新年的這段時間，是美國股市一年中難得的投資良機。

簡單來講，感恩節開啟了美國股市每年一波穩定的看漲季節性模式，這段時間通常表現強勁。從 11 月底開始到隔年 1 月初，這個連續月的漲幅一直是年度最佳，形成一個「黃金季節」。

標普 500 指數在這段時間內上漲的機率高達 79.73%，平均漲幅為 2.58%。而自 1979 年以來，羅素 2000 指數的表現更為亮眼，期間上漲的機率達 77.78%，平均漲幅為 3.34%。

0050 關鍵仍在科技股上

為此，投資人在經歷前兩週連續性的下跌恐慌後，如今台股以強烈反彈重新站上創高的攻擊位置，在美股可能持續創高的背景下，台股或許真的能開啟很好的十二月行情，只是對投資人來說，到底該買入0050或是其他ETF作為參與行情的工具呢？在這邊股編提供兩個思考的方向去做規劃：

只拉台積電的拉積盤

如果說未來台股上漲完全依靠台積電爆發的話，那挑選ETF的重點就會落在台積電的持股比例上，這點有沒有在0050之上的ETF存在呢？答案是有的，0050就是一檔發行時間一樣超過15年的ETF，只是他更貼近科技指數和科技股，該ETF持有台積電的比例高達65.5%。

權值股輪動上漲推動大盤

另外一種攻擊盤則是台積電輔助，電子五哥輪流發功，那這樣在持有ETF上可以考慮更分散的大盤型ETF，這時0050或是006208等市值型ETF表現就會有機會突出，原因自然是台積電成分占比較低，可以把權重分散給其他科技股，享受他們的上漲效果。

簡單來說，對於年底行情的規劃，股編認為重點還是落在觀察科技股表現是百花齊放還是台積電為尊，這兩種將是影響上述幾檔ETF表現的重要差距。

原文出處：0050 換股！加入航運股是否動搖表現？12月關鍵看「這點」

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