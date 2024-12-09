自0056到00713再來00878騰空出世後…各式高股息雨後春筍般上市！小車：給標的至少三年時間

存股小語60：持有標的，應慎始慎終

2007年12月，台灣第一檔高股息ETF元大高股息（0056）上市，之後漫長的十幾年歲月台股都只有這一檔高股息ETF，選擇少，反而容易專一，只要價格落至殖利率5%區間就可以考慮買進。 後來元大台灣高息低波（00713）於2017年上市，不過當時還是年配的它，尚未走進投資大眾的眼簾。直到2020年7月，首檔季配、有平準金機制的國泰永續高股息（00878）騰空出世，掀起了投資高股息ETF的浪潮。

如今，高股息ETF成為國人投資顯學，自2022年開始，投信業者投其所好，各式各樣的高股息ETF如雨後春筍般上市。從原本的年配、季配，到後來的月配，發行價也從開始的25元、15元，甚至低到10元，買一張只需一萬元，搶攻小資族市場。

殊不知，選擇越多，其實是煩惱的開始。知名心理學著作《選擇的弔詭》中曾提到選擇愈多，意謂著機會成本的考量變得複雜。

當我們幾經思量，好不容易做出選擇後，看到他人的選擇，自己又會不禁開始比較。人的心理總是如此，得不到的永遠是最好的，於是便對自己的選擇感到不安、猶豫、懷疑，不斷比較的結果不僅降低了自己的幸福感，連帶著自尊和自信也受到影響。

ETF標的隨著投資市場的熱絡不斷推陳出新，往後的選擇只會越來越多，我們只須挑出還不錯的選擇，持續Buy & Hold即可，而非一筆錢整日換來換去，執著於找出績效最好的選擇。如此不但浪費轉換的手續費與交易稅，還會讓自己陷入不斷選擇的焦慮之中。

給標的至少三年的時間

挑選高股息ETF，應當謹慎開始，認真做功課、研究其選股邏輯是否符合自己需求、觀察歷年價格及配息表現，才能選出自己的理想標的，並且意志堅定地持有它。而不是人云亦云，隨著新聞媒體起舞，盲目跟風熱門話題，對標的「知其然而不知其所以然」，如此即便真的買到好標的，也會因為持有信心不足，在股市動盪時輕易被震出場外。

再者，挑出標的謹慎開始之後，請給它三年的時間，高股息ETF受限於選股邏輯，價格有天花板，不像市值型與成長性標的能一飛衝天，加上配息會從價格中扣除，因此持有前期左手換右手的機率很高。

持有前期心理承受不了價格修正的朋友，不妨將前三年的股息先拿來扣除持有成本。但凡選股邏輯稍微正常一點的高股息ETF，即便買進後價格下修，通常堅持領一年股息就差不多有賺了（除非你歐印最高點）。

如果持續領三年股息都無法將持有均價降至遠離市價的話，確實可證明這是個滿差的選擇，屆時坦承失敗再換股也不遲。

倘若無法肯定自己挑選的標的是好是壞，不敢貿然綁三年的話，可以從小額分批買進開始。邊買邊觀察一年以上，確認標的表現符合自己期待時再逐步加大金額，這樣便能少些大筆套牢的悲劇發生。

對市場長存敬畏之心，不過度自信歐印，也不要過度懷疑而頻繁換股，標的買賣，要多些耐心，慎始慎終。

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