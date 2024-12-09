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00687B漲回來了…他跟隨哲哲進場100張已獲利10萬！當買保險一動盪美債噴出去

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

美國降息啟動，預期12月會再降息一碼，讓美國10年期公債殖利率連日走低，回落到4.1%左右，因殖利率跟價格呈現反向關係，多檔長天期公債周一盤中可見漲勢，包含國泰20年美債（00687B）上漲0.09%，元大美債20年（00679B）上揚0.03%，富邦美債20年（00696B）、凱基美債25+（00779B）早盤也見紅。

財經達人陳重銘更在臉書寫下，日前跟著分析師郭哲榮「哲哲」的腳步，買進100張國泰00687B後，已獲利10萬。郭哲榮更提到，買美債不必想太多，當成保險買就好，好好存著，國外政局一動盪，美債就直接噴出去。

其中，00687B本月搭上除息話題，每股配發0.38元，年化配息率達4.82%，有網友樂的在社群平台發文，說自己持有25張，大約可以領到9500元股息，配息表現真的還不錯。好成績帶動近日00687B成交量狂飆，連2日成交量突破3萬，想參與除息的投資人，記得要在12/16前買進，股息將在1/13入帳。

市場專家分析，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘14.6萬名員工，低於預期。反之，最新初領失業金人數22.4萬人，高於市場預期，顯示美國勞動市場已明顯降溫，數據支持聯準會未來的降息決策。且根據芝商所FedWatch資料顯示，12月利率會議聯準會降息1碼的機率，高於七成，明年還會有進一步降息空間，有利美債後市表現。

另外，據外電指出，美國總統當選人川普接受媒體訪問時，被問及是否會更換聯準會主席鮑爾，他表示並沒有這樣的打算，意味著鮑爾可望續任到2026年5月，也讓外界認為原定的降息步調可能不會改變，讓「債主」們安了心，理財達人建議，投資人可以把握此時殖利率還在高檔時機，分批買進，提前卡位降息行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B元大美債20年 00687B國泰20年美債 00696B富邦美債20年 00779B凱基美債25+ 聯準會 郭哲榮 降息

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