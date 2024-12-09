0050、00924、00646、00757或高股息ETF選誰好？ 要靠自己研究沒有標準答案

某大學存股研究社團

小真與阿星在玩手遊MOBA類遊戲 雙排

小真：上路拆高地塔，準備一波，快來支援

阿星：等我幾秒，吃完紅buff就來...來了！大招進場...（手機音：Double kill、Triple kill）

小真：666，你太秀了啦（然後手機響起主堡爆炸的聲音）Yes，贏了！

兩人同時放下手機，呼一口氣

小真：你MVP，蠻厲害的嘛

阿星：遊戲而已啦，要是我的股票有那麼厲害就好了。

對了，前一陣子網路上熱烈討論0050與台積電，買那個好？ 有人說台積電是個股，有可能那天不行了，所以買0050好，分散風險 又有人說，台積電占0050的50%以上，0050是靠台積電才會漲，直接買台積電比較好，報酬率比較高

學姐怎麼看？

小真：兩邊說的都有道理，台積電現在是世界級半導體龍頭，可是看看柯達、諾基亞的故事，如果哪天出現取代半導體的材料，台積電一旦轉型不及，就可能被取代掉。 可是0050中台積電占50%以上，上面說的那天出現時，有誰可以取代台積電，撐起0050的成長性？ 第二大的鴻海，成長性沒有以前那麼大 第三大的聯發科，已經是多檔高股息ETF成分股，成長性不大 這兩個取代台積電的可能性很低 其他任一檔成分股市值最多1兆，與台積電26兆比，要成長26倍，不論1檔或多檔來補這個26兆空缺都很難 因為個股股本成長，獲利要成長更多，才能讓EPS成長、股價上漲，達到股本、股價都增加，才有市值大幅上升的效果 所以兩個是共榮共損的關係，這個議題根本是相煎何太急，沒必要吵來吵去

阿星：也是，0050成分股只有50檔，不夠多，而且台積電太大，連大盤都深受影響，重成長的市值型ETF還是美國的比較好

小真：原汁原味，正宗第一家市值型ETF SPY，追蹤標普500指數，有500家企業，前二大成分股輝達、蘋果的比重各約7%，分散風險效果更佳，不是1家企業的天下

阿星：在台灣投資，如果要接近正宗，是不是可以買追蹤標普500的ETF00646？

還有追蹤標普500成長指數（從500檔裡挑出成長性較高的200多檔）的ETF00924，好像報酬率更高

小真：這要靠你自己研究，我沒有看法。

倒是小車老師投資的00757，成分股約10檔，都是國際超級大廠，王者中的王者，報酬率更高

阿星：可是它不夠分散，風險很高啊

小真：我知道它的風險、股價波動高，反正我的核心持股高股息ETF夠保守了，做好資金控管，多嘗試、多學習，不是壞事

買一些00757零股，刺激歸刺激，說不定有不一樣的投資體驗與學習。

阿星：學姐說的是

不過妳應該先把中路學好吧，妳的法師剛剛送好幾分

小真：瞧不起我嗎？再來一局，讓你看看我的本命角大招-全地圖砲的威力

兩人又玩起手遊，氣氛持續歡樂

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