00929又降息為何與00919兩樣情？伊森：負報酬又超配…關鍵還有選股邏輯

台灣人都愛投資ETF，其中又屬高股息ETF最受投資人的喜愛，尤其是00919、00929受益人數分別高達102萬人及92.4萬人，然而最新公布的配息政策卻是兩樣情，00929配息再度縮水令股民失望，00919則仍維持0.72元的新高水準，究竟 00929到底怎麼了？今天伊森帶大家來探討探討。

兩樣情！00919表現佳00929讓人失望

從上表投資人就可以看到，在時序邁入2024年後，00919總共配息了四次，這次00919於12/02日公布第四季配息0.72元與前一季相同，仍維持在歷史新高的配息金額上，相比00929從2024年4、5、6月一度配到0.2元，7月開始下滑到0.18，如今最新一個月的配息甚至來到0.05元，全年殖利率已經下降到7%，與年初機構與市場預期可以擁有10%以上殖利率的想像差距甚大。

而反觀00919，今年前三季分別配息0.66、0.7、0.72元，合計今年配息2.8元，全年殖利率幾乎可以確定來到11%上下，也算是給百萬股民一個好的交代。

00929降息兩大關鍵

不過到底為何00919與00929會有這樣大的配息差異呢？投資人除了考慮到各投行本身的配息政策外，也要考慮到高股息ETF本身的選股邏輯與ETF本身是否有超配或是漲幅較小的問題。

選股邏輯

00929更加偏向科技股的做法，很可能在景氣循環與股市大跌時受到更大的傷害，這點我們利用今年七月底到八月初的大跌去做觀察就可以發現。00929在向科技股靠攏時，優勢是多頭環境台股科技股主攻，00929大漲容易，但當大盤深度回檔，大家都重頭開始時，00929受到的傷害肯定比其他ETF更深，也可能間接影響到資本利得配息金額的高低。

漲幅與超配

而從上圖可以更好的看到，今年00919與00929的年內漲幅，很明顯00929直到今年整體漲幅都還是負報酬狀態，而這點很可能就是成為00929難以配出跟00919一樣高配息的原因。

要知道，高股息ETF如何配息，其實結構可以分成兩塊，一塊是成分股的配息，另一部分是資本利得，不管ETF要正常配還是超配，他的配息來源在不動到平準金的情況下，理論上只會有這兩個部分。

意思是，無論1年內想要配幾次，這兩筆配息加起來的總額，扣掉費用後就是要給股民的配息量。

那大家一定會好奇，我怎麼知道我的ETF到底能不能配出他所宣稱的配息呢？伊森這次整理00919與00929的相關數據給投資人參考，從上表就可以看到，今年兩者的年內漲幅與預估年殖利率，還有兩檔ETF成分股實際配息換算下來的殖利率，如果年殖利率是超過成分股綜合殖利率的，那在不考慮動用平準金的情況下，那必然要動用資本利得來進行配息。

而從上表來看，00929最大的問題就是年內漲幅是負的，這使得他除了基本的股利配息可以使用外，實際上資本利得配息不會太多，也才導致最終配出來的年殖利率輸給00919這麼多，伊森想說的是超配不是問題，問題是超配要能配合超高績效才能持續下去，這才是高股息續航力的關鍵，投資人要多多注意這類陷阱，避免過度期待又受傷害。

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