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00919、00878、0056…存這些高股息ETF免過度擔心！ 小犬：錢滾錢、利滾利堅持就對了

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

高股息ETF的配息逐漸降低可能與多種因素有關，包括市場環境、成分股的變動、利率波動，以及基金管理策略的調整。遇到這種狀況可使用以下策略：

1.深入分析配息下降原因

檢查ETF成分股是否因業績下滑或公司政策調整，導致股息發放減少。

2.評估投資目標

如果你的主要目的是穩定的現金流，你可以考慮分散配置資產，除了高股息ETF，還可加入穩定收益的債券基金或外幣定存產品，也可選擇其他ETF，尋找歷史配息較穩定且持續成長的高股息ETF，或考慮國外市場的類似產品。

3.考慮現金流再投資

若配息下降，你可選擇將現金流再投入到其他高收益標的，以提高整體回報。

4.降低對單一產品依賴

將資產分散至多種資產類型，包括成長型ETF、債券基金或其他收益穩定的投資產品，以平衡波動。

5.耐心與長期視角

配息波動在短期內可能受到市場因素影響，但長期來看，高股息標的仍可能提供不錯的現金回報，可將資產分配與目標調整為長期穩定增長。

如果我們存的標的是下列這些，其實我們根本不用過度擔心，用錢去滾錢；利去滾利，投資理財別無它法；堅持就對了。

0056近四季配息3.63元，股價37.3，殖利率有9.73%

00878近四季配息2.01元，股價22.35，殖利率有8.99%

00919近四季配息2.8元，股價23.79，殖利率有11.76%

「月月領配息」確實能帶來穩定的現金流和心理上的成就感，特別是看到帳戶定期入帳時，那種「錢自己在工作」的感覺十分愉悅，我們一定要持續與堅持下去，實現我們的夢想。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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