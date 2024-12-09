0056穩定配靠資本利得、00929若配0.11還夠5個月！ 達人：投信是能決定要不要發股息的

【文．玩股神探】

高股息ETF2024年總報酬普遍都不好，資本利得降到個位數甚至有的變成虧損，也造成降息潮來襲，配息頻率越高的越快下調股息，到底這時候應該繼續存還是跳車？這次來跟大家釐清幾個高股息的迷思。

2024年下半年台股狀況不好，很多上半年賺錢的股票及ETF，也在這幾個月突然變成沒賺錢，這導致過去一年靠賺到的價差卯起來大手筆配息的高股息ETF，從年化殖利率10%以上瞬間回到個位數，對投資人來說當然是震撼教育，因為不僅帳上虧損還要承受股息變少的雙重壓力，淚流滿面。

不過其實這也不是壞事，反而是看清這些高股息ETF操盤實力的好事。

首先你要思考的一點是，台股平均殖利率已經剩下2%多，甚至逼近平均年化通膨率，很多高配息的績優股越漲越高，要找到殖利率5%6%的股票難度也越來越高。

在配息不變的情況下，台股一起下跌就會讓一些績優股又重新回到高殖利率，對高股息ETF換股不見得是壞事，否則2024年台股創高之下，高股息ETF不僅無法買到高殖利率的成分股，換股也只能一直追高，自己逼死自己，股價當然不可能漲到天上去，所以可以預期最後一定是套牢虧損的風險變更高。

再來是壓力測試，因為高股息ETF很多都是這兩年多頭行情才上市，多頭行情加上AI資金持續輪漲，順風順水的績效也看不出經理人的操盤功力，風來了，豬都會被吹上天的概念，完全沒鑑別度，剛好趁著這次股市還沒出現大崩盤，只是稍微拉回震盪整理，加上之前有陣子是走拉積盤，你一個不買台積電的高股息ETF，立刻能看出當遇到逆風期的時候，操作績效還能不能頂住。

回頭來說，買高股息ETF卻期待著資本利得，這本身就是一件奇妙的事情，也違背ETF本身運作的精神，所以接下來要跟你分享投資高股息ETF的觀察重點，我們先拉掉資本利得這件事來看，才會比較客觀。

投資前要知道的遊戲規則

最近很多人看到高股息ETF配息縮水，氣得跑去金管會想檢舉投信違規不守信用，但這邊先提供買ETF要知道的三件事讓你參考，如果看完遊戲規則，覺得還是不合理，再去檢舉也不遲。

第一個是收益平準金、資本平準金都高也不一定安全

很多人認為高股息ETF上市時間長，規模也變大了，平準金一堆就是配息的底氣，但其實這些平準金平時也是All in在股市裡，所以那些平準金再多也都持續投資，要配發更多股息就必須要賣股票，這件事從各大投信網站公布的資產淨值就可以看到答案，你去看，幾乎高股息ETF都是99%在股市，剩下1%就是少數現金再加上大盤或個股期貨避險而已。

第二是資本平準金很高，並不一定等於配息額度

延續第一件事說的，資本平準金很高也是都投入在股市中，而且這裡面是把已實現及未實現資本利得合併在一起公告，投信公司也不會告訴你實際操盤情況，先假設一個情況是前一年賺了一堆資本利得，但到今年持股就滿手套牢，公告數據還是會看到資本利得是正數，如果剛好遇到持股下殺，就是停損部位變現配息給投資人。

第三是ETF配息規定有通則

ETF本身就是基金，所以上市前都有公開說明書，通常大部分ETF關於配息這件事，投信有一條自保條款是，股息不一定發放，基金可以決定要不要發放股息。

另一條是如果ETF股價低於發行面額，也就是破發的時候，投信就不能發放資本利得，所以高股息ETF如果持續破發，通常就只剩下領到成份股的股息能配發給投資人，如果真的太少，投信也會決定不配息，所以你不要把配息當作理所當然，哪天ETF操盤狀況不好或者遇到崩盤，搞不好就真的不給股息了，這部份投信公司都有寫清楚自保條款，雖然我猜應該看的人不多。

2025年高股息展望怎麼看？

前面提醒你，不要把資本利得當作配息的唯一參考，股息才是重點，接下來要分享兩個跟股息有絕對關係的指標。

第一個是觀察近一次配息組成

由於投信不一定會把淨值裡面的股息現況公布出來，如果只有平準金也看不出細節，這就要從近一次的配息組成抓出一些關鍵點，但這件事很困難。如果你有刻意去找過高股息ETF的說明，應該會邊找邊罵娘，因為每一間投信公告配息組成都不一定，網站公告也沒有固定位置能查詢，所以大多數人最後都會放棄查詢配息組成，得要等到配息通知信拿到手上才知道情況。

玩股網就是發現基金公司的說明亂七八糟，所以我們幾位同仁就合力開發出每一檔ETF的配息組成表，還把月配息、季配息、年配息時間都列上去，這樣就能一目瞭然，這個好用的工具我放在文字說明欄，有興趣可以去查一下。

這裡先用0056舉例，最近一次配息時間是十月，配發1.07元，從過往配息可以看到這是一檔季配息ETF，最前面會幫你加總全年股息還有殖利率，你就不用自己算了，把滑鼠移到配息上面，就會跳出「收益分配組成佔比」，從0056最新一季組成可以看到股利所得只有5%，收益平準金14%，資本利得是81%，這個就很明顯是靠資本利得在維持高股息，股息佔比不到一成，除非接下來的持股都一直飆漲，否則只要持股下跌，ETF的資本利得部位就會開始下降，配息就沒辦法維持這麼高了。

第二個是觀察最新產業平均殖利率

這個數據證交所都會每月公告，我們常說台股平均殖利率也是從同一份資料來的。

從最新月報可以看到，台股上市大盤平均殖利率是2.49%，食品業3.34%，塑膠業2.22%，電機機械3.89%，營建業5.29%，對，你沒看錯，台股整體殖利率只剩下2.49%了。

這就是我一開始說的，如果台股再往上漲，殖利率高的股票會更少，高股息ETF就只好選股越來越激進，不然根本配息配不出來。

你再從ETF每月都會公布的基金月報，裡面都會有很清楚的產業配置，一樣用0056來舉例，可以看到前三大持股產業是電腦設備、半導體、金融保險，合計就超過五成佔比，你再去對照產業平均殖利率，就大概能知道接下來的配息情況。

這邊再分享投信網站給的數據，每一間都不同，就有不同的觀察重點，以元大投信網站舉例，他們會公佈ETF的現金股息率，這是抓出基金所有持股現金殖利率，再搭配持股佔比權重，換算出近一年的現金股息率。

以00940來看，近一年現金股息率是4.33%，然後00940還在破發，所以不能配資本利得，只能靠成份股配息，這就可以解釋00940為什麼最近一次的月配息縮水到每股0.04元，換算全年股息是0.48元，以10元面額換算就是4.8%，這就跟近一年現金股息率4.33%差不多了。

另外是復華投信，用00929來舉例，他們公布收益平準金會把股息收入列出來，根據最新數據顯示是0.55元，所以如果你把這個股息套用最新配發的0.11元，如果接下來一樣月配息都是0.11元，那就可以再撐五個月，到時候2025年股息就會準備入帳，但這是理想狀況，如果00929操盤手想更穩妥一點，改配發0.1元也不用太意外，因為這樣就可以再多撐幾天。

至於其他投信發行，就沒有特別關於股息的詳細資訊，回到前面說的，要投資高股息ETF就會需要從配息組成找線索，如果你在投信網站找不到，真的不建議閉著眼睛亂買，玩股網已經幫你整理好所有ETF的數據，直接打開玩股網的配息表就可以馬上找到答案。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：高股息ETF拿掉平準金還有多少錢能配？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。