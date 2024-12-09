00929配0.05真爛？其實當中「暗藏玄機」！ 存股哥：這樣用心良苦卻被罵得要死
00929日前公告本月配息0.05，頓時成了眾矢之的，但我在前幾天文章提到，要看配息應該要去看整年度的配息總額，光看單季或單月的配息其實不太準確。
除了整年度的配息之外，基金淨值也是重要的參考指標，基金淨值又分收益平準金及資本平準金，收益平準金就是拿本金出來配息，而資本平準金就是已實現或未實現損益，講白話就是價差。
來看00929目前基金淨值組成，收益平準金0.44、資本平準金2.63，本月配息要再維持至少0.11的難度應該不大，但為什麼最後只配了0.05？在我收到本月的收益分配通知書之後就恍然大悟了。
上個月00929配息0.11，但看了收益分配通知書上的股息分配後發現本次配息竟然都是54C股利所得構成，平準金分配為0元，這代表什麼？00929可能扣著可分配股息但不發放，如果是這樣的話，那上個月配息0.11跟這個月配息0.05就是想當高明的一步棋。
00929都是由科技股組成，股性在高股息中屬於積極型，可預見股價波動在高股息中肯定會比較大，大盤好時股價高又配得多，皆大歡喜沒有問題，但是盤勢不好時該如何應對呢？就是彈性調整每月配息金額，保存實力。
00929自年中以來股價不斷下跌，進而影響配息，如果在股價不穩時還拉高配息會有什麼影響？股價跌得更多、更難填息，也就是大家說的左手換右手，以00929的股性來看，漲時配多、跌時配少本來就是合理的操作。
既然目前已經是跌勢階段，那就沒必要硬把最後兩個月的配息拉高，倒不如把收益平準金跟資本平準金留下來等到明年機會更好時再發。
總之我認為00929就是犧牲這兩個月配息，放眼在更遠的未來，這樣的用心良苦卻被罵得要死，如果我是基金經理人，我一定每天晚上都在哭泣，因為大家都不明白我的苦心。
至於我，肯定是會持續加碼的，因為我期待牛市時的00929，我也期待手上一堆平準金等發放的00929，我的經驗告訴我自己，現在的恐慌時期才是大膽佈局的好時機。
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