債券ETF受寵 規模攀升

近期在股市波動頻頻，各界關注川普團隊執政方向下，市場持續尋求穩健資產進行配置，令債券ETF持續吸金。統計第4季以來，整體債券ETF（不含槓反型）規模再增1,526.3億元，來到近3.09兆元，當中更有31檔產品在第4季來呈現價揚規模增的態勢，上榜的產品以投等債ETF和非投等債ETF居多。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，美歐主要央行已進入降息循環，因通膨已朝向控制目標前進，雖然市場關注川普新政是否再掀通膨，不過基於新財長人選可能降低關稅衝擊，降息趨勢料仍延續。

Q4以來投等債與非投等債ETF概況 圖／經濟日報提供

另一方面，國際政經局勢還有不確定性尚存，市場對於具防禦性質，又具有穩健收益特性、殖利率水準具吸引力的資產仍有配置需求，後市表現仍可留意。

其中，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度相對高，布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益等需求。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰分析，現階段全球經濟仍維持強韌態勢，從花旗經濟指標觀察，包括美、中與歐洲都在50上方，代表多數經濟數據優於預期，景氣觸底回溫的看法持續升溫。

貨幣政策方面，11月FOMC會議後，Fed雖維持降息立場，並趨向緩降息，但殖利率仍偏下行趨勢未變，加上非投等債的殖利率仍具吸引力，後市表現仍值留意。

投資人不妨透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件，力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF來參與，加入投資組合。

中信優息投資級債ETF經理人呂紹儀指出，隨經濟軟著陸機率提高，投資等級公司財務體質有望逐步改善。目前川普政策對實體經濟的衝擊，以及是否影響現階段貨幣決策，尚無法過早下判斷。

隨著市場情緒回穩，債市也將回歸基本面，在降息循環尚未結束之際，同時國際貿易衝突增加的情況下，短線上消息面利空出盡後，利率仍有向下修正空間，投資人可以趁債價築底之際，布局投等債ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。