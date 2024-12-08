00878用本薪年存30張沒能辦到！存股哥「用其他方式」：強者不會抱怨環境

從去年年中開始我將自己每一筆股息通知書都收錄在精選限動中，與其講一堆大道理倒不如身體力行還更有說服力，我講的每一個觀念我自己都有在做，直接做給各位看我覺得更簡單明瞭一點。

去年12月我的00878張數為87張，配息$30,520，過了一年增加了30張，目前持股117張，下個禮拜領股息$63,250，00878單季股息增加了兩倍之外，還順便完成了月月配股息現金流的配置。

這一年增加30張的資金來源主要為股票質押及股息再投入，部分為持股轉換，本薪普通的槓桿哥可沒有那麼大的手骨一年用本薪存30張00878，但我常說強者不會抱怨環境，他們只會想辦法解決問題，本薪不夠那就用其他方式拉高存股金額就好。

今年盤勢不穩又常常出現動輒好幾百點甚至上千點的單日跌幅情況下，我依然用自己的風險控管方式，即維持率200%、負債比30%的比例去穩定增加槓桿，我知道動盪才是累積持股張數的最好機會。

隨著時間的過去，我的00878張數肯定是會越來越多的，股息也只會不斷往上增加，我期待自己的00878單季配息破10萬的那天，當然，我相信這天一定會到來，而且就在不久的將來。

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