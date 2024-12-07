重量級ETF換血 航運大贏家…長榮航、長榮、興富發等獲青睞

富時羅素昨（6）日公布與證交所編製的台灣指數系列成分股調整結果，其中，追蹤台灣50指數的元大台灣50 ETF（0050）、富邦台50 ETF，納入陽明、刪除亞德客-KY（1590）；台灣高股息指數新增長榮航、長榮、興富發等八檔，刪除遠東新、遠雄、台勝科等七檔。

台灣指數系列共連結五檔ETF，截至6日，合計總資產管理規模達9,890億元。其中，航運股為此波換股的最大贏家，陽明更是一舉被元大台灣50、富邦台50、元大高股息共三檔千億元等級的巨型ETF納入。

台灣指數公司表示，本次台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數等相關成分股調整，將自12月20日盤後生效，如有指數成分股在下次定期審核前期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

追蹤台灣高股息指數的元大高股息ETF，刪除遠東新、台勝科、華新、中保科、潤泰全、遠雄、京城銀；新增長榮航、長榮、陽明、華南金、東元、上海商銀、材料-KY、興富發；該指數自指數審核生效日起連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為12月23日、24日、25日、26日和27日。

台灣中型100指數的元大中型100 ETF，則新增AES-KY、亞德客-KY、康霈*、神達、星宇航空、漢唐等六檔，刪除世紀鋼、台勝科、旺宏、美利達、華新科、陽明。候補名單包括台灣精銳、群電、富世達、國產、國票金、金寶、亞翔、崇越、裕民、慧洋-KY等。

追蹤台灣資訊科技指數的富邦科技ETF本次新增神達一檔，刪除台勝科、旺宏、華新科等三檔。此外，台灣發達指數納入AES-KY、康霈*、星宇航空、漢唐等四檔，刪除世紀鋼、美利達等二檔。

根據富時羅素11月25日資料審核結果，台灣50指數本次成分股候補名單包括彰銀、長榮航、健策、新光金、萬海。

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