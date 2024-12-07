國人退休理財 偏愛配息ETF

存多少錢才能安心退休？富邦投信委託中華經濟研究院進行2024「國人安心樂活享退調查」昨（6）日發布，已退休族群、未退休族群理想可安心退休存款分別是1,057萬元、1,348萬元。

值得一提的是，調查發現，存退休金以ETF成主流，尤其最青睞季配型，占比高於月配型。

中經院第三研究所所長黃勢璋指出，根據2017~2024年調查結果顯示，未退休族群運用ETF的投資比率，從1.96%大幅擴增至55.7%，而已退休族群則是從1.44%上升到38%。

不只退休族理財青睞，年輕族群在ETF投資比重的成長最高，黃勢璋指出，隨著數位金融平台普及，年輕世代對於多樣化、低成本和高流動性投資選擇的偏好，更加深在ETF投資產品的成長。

11月剛上任的富邦投信董座黃昭棠也出席發表會，他表示，八年之間，ETF從乏人問津到成為炙手可熱的商品，全台已經高達有1,400萬人投資ETF。

調查也顯示，退休族投資配息型ETF熱度持續升溫，高達86.13%的受訪者表示曾購買這類投資產品，尤其季配型ETF以50.73%占比居首，月配型占比25.12%則位居第二。

調查也發現，國人仰賴政府退休金的程度略為降低。在已退休族群方面，政府退休金是主要收入來源占比59.6%，其次則分別為個人儲蓄占比44.5%，與投資收入占比28.8%。而在未退休族群方面，主要收入來源則為個人儲蓄占比62.7%，其次則分別為政府退休金占比53.5%，以及投資收入占比53%。

對於退休金的理想目標，調查顯示，已退休族群認為理想可安心退休的存款為1,057萬元，但受訪者平均實際累積的存款686萬元，差距約為371萬元；未退休族群認為理想可安心退休的存款為1,348萬元，但平均實際累積的存款 324萬元，缺口高達1,024萬元。

中經院建議，推動TISA個人投資儲蓄帳戶制度，滿足一定條件的投資人得享有長期投資的租稅優惠，也建議應及早進行個人理財投資計劃，降低對政府退休金的依賴，以擴展退休後擁有更豐裕的財務保障。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。