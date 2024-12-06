ETF 同步強勢 賺 AI 財優選

今年來台股ETF漲幅前十強平均達40.4%，表現亮眼。法人建議，可優先布局台股ETF，同時掌握一籃子AI股股價成長動能，以及後續配息契機。

據CMoney統計，今年來台股原型ETF漲幅前五強依序為：富邦科技（0052）漲48.7%、富邦台50（006208）漲47.1%、元大台灣50（0050）漲44.5%、富邦摩台（0057）漲43.65%、元大電子（0053）漲43.61%。

第六至第十強為：元大MSCI台灣（006203）漲38.9%、富邦公司治理（00692）漲38.1%、永豐智能車供應鏈（00901）漲33.9%、國泰台灣5G+（00881）漲33.3%、中信小資高價30（00894）漲32.5%。

富邦投信投資策略師徐翊達分析，展望2025年市場基本樂觀，因為在AI相關科技創新的帶動下，電子產品的需求持續旺盛。不過，在川普當選美國總統後，市場焦點開始移轉到之前漲幅較小的金融與傳產。主要寄望於川普有助於提高美國傳產競爭力，包括關稅等方式。

總經方面，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，美國現階段仍停留在市場氣氛面影響，預料就業數據才是當前Fed貨幣政策走向主要依據。目前市場預估2025年至少有2碼降息空間，明年GDP保持2%以上增長問題不大。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）經理人黃鈺民指出，AI技術在各個行業中的應用及需求不斷增加，第4季電子產業將進入傳統旺季，此外台積電法說會釋出半導體產業景氣正面訊息，加上輝達Blackwell晶片的出貨量預計將於明年大幅提升，公司對於在第4季實現「數十億美元」的Blackwell收入有信心，科技股仍是未來多頭行情的領頭羊。

黃鈺民表示，隨著生成式AI需求提升，以及南部晶片設計產業推動基地設立，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。