櫃買中心債券ETF再添三檔新兵 12月9日上櫃掛牌交易

00878成功「禦寒」，第四季配息不縮水，維持上一次水準，每股配發0.55元，持有一張就能領550元，有參與到除息的投資人，12日睡醒就能領錢，進一步觀察00878今年以來歷次配息紀錄，一月配發0.4元、四月配發0.51元、七月及十月都分別配發0.55元，當期配息率落在1.79%-2.44%之間。

2024-12-06 15:17