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櫃買中心債券ETF再添三檔新兵 12月9日上櫃掛牌交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買市場12月9日再添三檔債券ETF上櫃掛牌，分別為元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金（00967B）、元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金（00968B）及元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金（00969B），該等債券ETF依規定停徵證券交易稅。

為鼓勵投資大眾多參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加首購獎，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲了解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

有關元大優息美債（00967B）、元大優息投等債（00968B）及元大零息超長美債（00969B）ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁的「ETF/ETN / ETF /商品資訊 / 債券及固定收益ETF」項下查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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