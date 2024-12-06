富時指數季度調整 這檔貨櫃航運股同時納入0050、0056
富時羅素6日公布臺灣50指數季度審核結果，成分股納入陽明海運（2609）、刪除亞德克-KY；臺灣高股息指數新增長榮航、長榮、興富發、華南金、材料-KY、上海商銀、東元、陽明，刪除遠東新、遠雄、台勝科、京城銀、潤泰全、中保科、華新，相關調整自12月20日收盤後生效。
臺灣指數公司發布新聞稿表示，富時羅素依據2024年11月25日資料審核結果如下，彙總說明如下：
一、臺灣50指數：成分股納入陽明、刪除亞德克-KY，候補名單包括彰銀、長榮航、健策、新光金、萬海。
二、臺灣中型100指數：成分股納入AES-KY、亞德客-KY、康霈*、神達、星宇航空、漢唐，刪除世紀鋼、台勝科、旺宏、美利達、華新科、陽明。候補名單包括台灣精銳、群電、富世達、國產、國票金、金寶、亞翔、崇越、裕民、慧洋-KY。
三、臺灣資訊科技指數：本次新增神達，但刪除台勝科、旺宏、華新科等三檔。
四、臺灣發達指數：成分股納入AES-KY、康霈*、星宇航空、漢唐，刪除世紀鋼、美利達等二檔。
五、臺灣高股息指數：成分股納入長榮航、長榮、興富發、華南金、材料-KY、上海商銀、東元、陽明，刪除遠東新、遠雄、台勝科、京城銀、潤泰全、中保科、華新。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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