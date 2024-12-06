快訊

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

5年前罹肺腺癌！ 陳文茜驚爆「癌症復發」：肝臟有三個腫瘤

富時指數季度調整 這檔貨櫃航運股同時納入0050、0056

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

富時羅素6日公布臺灣50指數季度審核結果，成分股納入陽明海運（2609）、刪除亞德克-KY；臺灣高股息指數新增長榮航、長榮、興富發、華南金、材料-KY、上海商銀、東元、陽明，刪除遠東新、遠雄、台勝科、京城銀、潤泰全、中保科、華新，相關調整自12月20日收盤後生效。

臺灣指數公司發布新聞稿表示，富時羅素依據2024年11月25日資料審核結果如下，彙總說明如下：

一、臺灣50指數：成分股納入陽明、刪除亞德克-KY，候補名單包括彰銀、長榮航、健策、新光金、萬海。

二、臺灣中型100指數：成分股納入AES-KY、亞德客-KY、康霈*、神達、星宇航空、漢唐，刪除世紀鋼、台勝科、旺宏、美利達、華新科、陽明。候補名單包括台灣精銳、群電、富世達、國產、國票金、金寶、亞翔、崇越、裕民、慧洋-KY。

三、臺灣資訊科技指數：本次新增神達，但刪除台勝科、旺宏、華新科等三檔。

四、臺灣發達指數：成分股納入AES-KY、康霈*、星宇航空、漢唐，刪除世紀鋼、美利達等二檔。

五、臺灣高股息指數：成分股納入長榮航、長榮、興富發、華南金、材料-KY、上海商銀、東元、陽明，刪除遠東新、遠雄、台勝科、京城銀、潤泰全、中保科、華新。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台勝科 長榮航 陽明海運

延伸閱讀

最牛一輪／長榮航利多 兆豐46夯

買200張長榮航賺進百萬！贏家笑了：這波漲勢至少到聖誕夜

全民權證／長榮航 挑逾150天

這2天衝基隆！「陽明海洋文化藝術館」免費入館 「2024好港生活節」品美食聽音樂超Chill

相關新聞

航海王再起！台50雙胞胎ETF 新增陽明、0056重納長榮

時序進入2024年尾聲，重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（00620...

美國「黑色星期五」消費再創新高 法人看好美國大型股投資機會

12月初，一年一度美國「黑色星期五」促銷搶購日數據出爐，根據研究機構資料，美國消費者在「黑色星期五」於線上消費創下108...

12月中將再降息1碼？00687B配發0.38元…買債訴求「安心感」

00687B追蹤彭博20年期（以上）美國公債指數，目前規模達2653億元，近5日成交均量超過5萬張，流動性佳。

00929剩配0.05元…網喊換00878、00915、00918！至少成功「禦寒」維持水準

00878成功「禦寒」，第四季配息不縮水，維持上一次水準，每股配發0.55元，持有一張就能領550元，有參與到除息的投資人，12日睡醒就能領錢，進一步觀察00878今年以來歷次配息紀錄，一月配發0.4元、四月配發0.51元、七月及十月都分別配發0.55元，當期配息率落在1.79%-2.44%之間。

00938公布首次換股 減電子增金融

凱基台灣優選30ETF基金（00938）已於12月2日完成定審換股，共替換了14檔個股，換股後電子股權重由39%下降至1...

00938首次換股 電子股權重降至18%、金融股增至66%

凱基台灣優選30 ETF基金已完成定審換股，共替換14檔個股，換股後電子股權重由39%下降至18%、金融股由55%增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。