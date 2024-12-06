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美國「黑色星期五」消費再創新高 法人看好美國大型股投資機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

12月初，一年一度美國「黑色星期五」促銷搶購日數據出爐，根據研究機構資料，美國消費者在「黑色星期五」於線上消費創下108億美元（約新台幣3,505億元）歷史紀錄，總銷售額比2023年「黑色星期五」高10.2%，顯示美國個人消費能力保持強勁；此外，12月4日美國股市受聯準會主席鮑爾有關當前經濟表現甚至優於9月預期的影響，三大指數創出歷史新高。永豐投信表示，美國消費數據表現強勁，川普政策有望幫助美國企業利潤增長加速，持續看好美國大型股投資機會。

永豐美國大型500股票ETF（00858）經理人林永祥表示，雖然2025年美國GDP增長率預計較今年放緩，但隨著美國即將步入庫存回補周期，且個人消費數據保持強勁，整體經濟基本面緩中有撐，2025年GDP增長率預計在2%左右，經濟維持健康增長，軟著陸機會高。

林永祥指出，共和黨取得完全執政後，川普誓言再次打造美國「黃金年代」。川普財稅政策中計畫將企業稅由21%降至15%，並將個人稅調降永久化，利好企業盈利及個人消費增長。同時提高貿易關稅有望迫使製造業回流美國本土，有利於美國繼續保持低失業率環境。並且在降息循環還未出現暫停跡象之際，逐漸寬鬆的利率環境成為美國股市續創新高的肥沃土壤。

永豐美國大型500股票ETF基金（00858）追蹤指數為STOXX美國500股票指數，相對於S&P 500指數對於成分股的選擇更加靈活，不同於S&P 500指數有連續四個季度的盈利限制要求，STOXX美國500股票指數則更側重於市值和流動性，在成份股選擇上能更快捕捉大市值股票。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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