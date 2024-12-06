航海王再起！台50雙胞胎ETF 新增陽明、0056重納長榮

時序進入2024年尾聲，重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次再度維持一進一出，新增陽明海運（2609）、刪除亞德客-KY（1590），調整一如市場先前預期；至於高股息始祖的元大高股息（0056）則新增長榮（2603）等八檔。

臺灣指數公司6日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自2024年12月20日（星期五）交易結束後生效（亦即自2024年12月23日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增陽明海運、刪除亞德客-KY。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息刪除遠東新、台勝科、華新、中保科、潤泰全、遠雄、京城銀；新增長榮航、長榮、陽明海運、華南金、東元、上海商銀、材料-KY、興富發；此外，臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為12月23日、24日、25日、26日和27日。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）則新增及刪除六檔：AES-KY、亞德客-KY、康霈*、神達、星宇航空、漢唐；刪除世紀鋼、台勝科、旺宏、美利達、華新科、陽明海運。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技（0052）成分股納入神達一檔；並刪除台勝科、旺宏、華新科。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。