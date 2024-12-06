12月中將再降息1碼？00687B配發0.38元…買債訴求「安心感」

美國聯準會啟動降息循環，市場預期12月中的FOMC利率決策會議將再降息1碼，促使美債殖利率走跌，推升美債價格，觀察本（12）月將有3檔季配息美債ETF除息，包括國泰20年美債（00687B）、永豐20年美公債（00857B）及群益25年美債（00764B），平均都有4.5%以上的年化配息率，尤以00687B配發0.38元、年化息率達4.82%居冠。專家指出，即使非投資等級債的配息率高，但買債的訴求就是「安心感」，美國公債違約風險極低，仍是投資人首選，在挑選上除了參考配息率外，還要注意ETF流動性，以規模大、每日平均成交量多的為篩選指標。

擁有30萬受益人的00687B追蹤彭博20年期（以上）美國公債指數，目前規模達2653億元，近5日成交均量超過5萬張，流動性佳。

近一次配息金額為0.38元，若以公告日（2日）收盤價31.51元計算，當次配息率1.21%，換算年化配息率則達4.82%，將於12月17日除息，若投資人想參與最新一次配息，最晚須在12月16日前買進。

債券達人指出，隨川普2.0時代到來，金融市場近期遭遇亂流，不過隨新任財務部長貝森特（Scott Bessent）選任，加上最新一期美國國內生產毛額（GDP）、勞動市場及通膨數據公布，市場重拾降息期待，特別是存續期間長的長天期美債更具優勢！若以00687B來說，平均存續期間為16.64年，即代表若殖利率下降1%，債券價格可望提升16%，資本利得空間可期，近日買氣升溫。

債券達人也說明，即使利率將維持「higher for longer」一段時間，但高利率維持太久恐怕導致全球經濟增長放緩，聯準會仍需降息保持經濟軟著陸，且美國總債務觸及36兆美元水準，降息可減輕利息支出負擔，此時仍是布局長天期債券的最佳時機，不僅能安穩領息坐等降息，還能穩賺降息後的資本利得，一魚兩吃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。