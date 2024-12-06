00929剩配0.05元…網喊換00878、00915、00918！至少成功「禦寒」維持水準

投資ETF成為市場主流，台股ETF最新受益人數已突破千萬人大關，但可不是每位受益人收到股利通知書都能笑嗨嗨，復華台灣科技優息（00929）12月配息金額減至0.05元，持有一張僅配發50元，如果領息帳戶跟保管銀行不同，還要扣10元手續費，簡直要投資人喝西北風，股民內心有苦不吐不快，直呼「實在抱不下去了！」、「已經哭暈在廁所，說好的高股息呢？」、「想換其他高股息標的，像是國泰00878、凱基00915、大華00918」。

ETF達人指出，12月多家高股息ETF配息驟降，反觀00878成功「禦寒」，第四季配息不縮水，維持上一次水準，每股配發0.55元，持有一張就能領550元，有參與到除息的投資人，12日睡醒就能領錢，進一步觀察00878今年以來歷次配息紀錄，一月配發0.4元、四月配發0.51元、七月及十月都分別配發0.55元，當期配息率落在1.79%-2.44%之間。

看準00878的配息好表現，投資人抓緊時機加碼進場，最新規模已達3,721億元，受益人數躍上154萬，穩居高股息ETF當中，規模、受益人數以及定期定額三冠王寶座。

投資達人強調，00878除了配息表現沒讓投資人失望，選股邏輯更站上風，精選多檔半導體、金融、電腦及周邊設備族群，三類佔比各約2成，聯詠、聯發科、日月光、仁寶、中信金、元大金、華碩都是成分股之一，緊跟投資趨勢，又能達到分散風險的作用。

市場專家認為，2025年投資主角還是AI及半導體，且是殖利率全面恢復正斜率的元年，不論是股還是債都是利多，但市場變數多仍要留意，加上美國新總統川普上任，關稅、加密貨幣、石油等等政策，也為全球股市增添不確定性，建議投資人布局要分散，結合科技及金融類股，科技族群股價上攻動能佳，金融類股則可以在科技股回檔時提供支撐，不用怕產業輪動時被殺個措手不及。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。