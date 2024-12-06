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00938公布首次換股 減電子增金融

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

凱基台灣優選30ETF基金（00938）已於12月2日完成定審換股，共替換了14檔個股，換股後電子股權重由39%下降至18%、金融股由55%增加至66%、傳產股由4.4%提升至16%。凱基投信表示，此次00938換股降低電子股權重、拉高金融股權重，可望以低波動、低評價兩大優勢渡過行情震盪期。

凱基優選30ETF基金經理人施政廷表示，台股今年以來已上漲超過30%，電子權值股漲幅更是顯著，雖然在AI趨勢帶動下仍看好台灣電子股長線行情，但短線台股評價面已經相對不便宜；又逢美國新任總統當選人的關稅政策干擾半導體產業投資情緒，預期明年台股行情會呈現先蹲後跳的走勢。

施政廷進一步指出，從各產業來看，金融企業2024年獲利表現不錯，展現良好基本面，整體波動度低，且市場尚未完全反映，本益比偏低，符合價值投資特性，因此整體產業權重提升，惟部分波動大或未通過下行風險指標個股遭剔除。傳統產業部分，主要新增航運產業中的航空股，主因企業獲利成長，加上本益比相對低，接下來航空產業進入傳統旺季，油價維持在低檔，獲利可望較去年成長。

電子產業部分，施政廷認為，AI長線大趨勢不變，半導體高階製程持續往上走，上游矽晶圓可望持續受惠需求擴增延續，矽晶圓報價可望持穩；成熟製程受中國大陸擴產衝擊，售價走低，股價反應走跌，惟部分個股股價已跌深、本益比低，投資價值浮現。接下來進入AI伺服器出貨旺季，中下游電子業績可期，惟市場受出貨遞延雜音干擾，股價反應消息面震盪加劇，導致部分股價波動過大個股未通過低波動排序遭到剔除。

施政廷指出，易受消息面影響的股票，較難抱得安心；股市震盪時期，更加考驗ETF篩選機制的選股功力，00938選股強調成長與價值兼顧，透過營業利益與ROE／ROA條件，篩選出經營效率好的賺錢好公司；排除股價下跌波動高，並依低波動排序，以控制投組波動；並且用EPS成長率與益本比數字計算出個股的投資價值；最後再依市值加權，精選出30檔相對更有機會實現價值投資、具備低基期成長股特性的成分股。若投資人仍看好電子股表現，施政廷建議，也能用00938搭配產業主題型，例如科技型ETF，組合出一個進可攻退可守的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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