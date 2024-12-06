00929遲早會回歸…非壓身家不用急著在低點轉換！ 泰北哥：00891也跌到9塊過

網友提問，個股該轉ETF嗎？

近日有許多網友私訊問我一些問題，因為可能有相當多人面臨這方面的困擾，我寫一些想法給大家參考，但還需你自己做決定！

網友問題如下：有許多個股，放了好幾年，都沒有進展，甚至於虧錢了，我應該轉換到ETF嗎？

這個問題，僅憑這些資訊，是無法去做判斷，但就算是提供完整個股資訊，我也很難給明確的建議，只能給些思考方面的想法。

首先，個股本就是漲跌難料，很多時候，我們聽到一些新聞，哪方面未來會有發展，於是就去找相關的個股投入，但無論有多好的願景，股價未必就會與基本面完全連結。

​所以，要存個股，除非你對他非常了解，還有跟他耗多年的決心，因為很多時候，存了2~3年，股價不動就算了，還一直跌，一定會面臨信心動搖。

如果你是股市新手，還沒買個股，會建議你盡量少買，買了就有至少存3年以上的打算，不然中途做轉換，賠錢的機會還是比較大的。

但如果已經買了怎麼辦？

可以試算一下，目前賣出，大概會賠多少？ 要轉至哪隻ETF才合適？ETF的優點是：會定期換股，且他是一籃子股票，只要你挑的ETF，不要是太單一市場，就算是短期下跌，他總是會回歸的。

如何挑選ETF呢？

你可以挑選高股息也可以挑市值型，這我以前的文章都說過，可以自行去評估！ 若你要考慮的是高股息股，建議大家選報酬穩定且發息有一定水準的，不過，目前的高股息ETF，除了少數幾支外，時間都不長，我們除了參考歷史績效外，還是要看一下他的選股邏輯，是否經得起考驗？

怎麼看呢？

若你不喜歡太大的波動，那就去查一下，每到有股市大跌時，每支的表現如何？就是跌幅多深？舉個例來說： 今年（2024）8月時，就有一波不小的跌幅，使用google搜尋一下，key入該ETF代號，找到奇摩股市中該ETF的走勢圖功能， 移到8月最低點，就能知道當時的股價。

那如何算跌幅？

可以與前一波的高點比較，便知道跌幅大概多少了？以今年度來說：很多媒體都有列出年度排名，找一下便有。高股息來說：00915，00918，00713表現各方面較強。

00919，00878，0056以年度表現來說，尚稱可以，0056的波動較大。 00929今年的表現最弱，很多人在問是否轉換？這其實要看你目前持股的狀況。

如果你的大部分持股都是00929，這其實我以前有提過，存股不要太單一，尤其00929的市場定位在科技股，就容易有大好大壞的狀況。

我舉一個例子：2020年那次，股市大跌，00891主要是科技且半導體類股為主，以他15元的發行價，一路跌到9元多。我的意思並不是00929會跌這麼多，而是說科技股有時漲跌幅都蠻大的。而00891一年半後，回到高點，目前是17元多。

這個例子是：00929終歸會回到高點，但回歸的時間長短不好說，時間其實也是考慮的因素之一。所以，若手持比例過高，當然可以轉換一些到其他的ETF。

有人說：無腦買就對了，這一點要看你是用多長期去看，假設以3~5年來看，ETF回歸的機會是非常大的，那時候應該也不會虧。

這邊指的是ETF，個股不一定喔！我曾持有好幾支個股3~5年都沒回來的，且是相當知名的公司。

轉換時機：不管你是要個股轉ETF或者是ETF轉換到別支ETF，都牽涉到有價差損失的可能。很多人會繼續擺著，因為怕損失，就跟他耗到他漲為止。

這樣耗到底對不對？

首先，我們得就既有資訊做一些預判，舉例來說：很多人持有的台塑，到底是逢低加碼還是區段有適合的價格就釋出呢？主要還是看該公司經營的項目，是否有未來性，公司的經營層在既有的經營項目，面臨無法突破競爭，是否有轉型的打算？

台塑以前在石化業，幾乎是無敵的存在，近年來中國大陸政府，扶持自家的企業後，複製相同的做法，石化業及液晶產業都被他們低價打敗，畢竟他們直接動用國的力量，如何競爭呢？

像台泥，水泥方面有瓶頸，轉作電池，友達原本的液晶面板面臨困境，就朝醫療事業做突破。我們無法知道，這些企業是否轉型一定成功，但有些企業的確面臨不轉型，未來可能會慢慢凋零的命運。假設我們投資個股，只是逢低就加碼買進，就投資而言，風險極高！

結論

1.個股而言，評估自己持有的股票前景如何？若前景實在不佳的，損失仍須做轉出，避免資金卡個3~5年或更久，那損失更大。

2.ETF例如00929，他是遲早會回歸的，若你不是全部身家都壓這一檔，不需急著在目前已殺到相當低點時做轉換。

若你是全部都壓這一檔，那除非你就是科技股的忠實信仰者，轉部分到我前面說的那幾檔，分散一些風險，還是值得考慮的。

備註

1.以上對個股的看法，都是個人淺見，未必一定是對的，參考就好，還是要自行搜集相關資訊做判斷，若有說的不對，也請相關企業海涵。 2.本文是個人的想法，非投資建議，行動前需自行評估。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。