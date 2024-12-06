川普當選滿月 00919價量齊揚漲2.77%居冠

川普當選美國總統已屆滿月，全球股市美股獨強，台股也表現震盪，統計川普當選以來大盤小漲0.22%，擁有千萬股民的台股ETF表現也是跌多漲少，不過仍有包括群益台灣精選高息ETF（00919）在內的22檔台股ETF漲幅勝大盤，其中以00919上漲2.77%表現最佳；再以成交量來看，原型台股ET中同期間日均量也是00919的6萬張居冠。

00919在12月2日公布第七次預估配息0.72元維持新高，這次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，00919價量齊揚的好表現將吸引更多投資人進場卡位。

法人表示，擁有百萬投資人的00919息利雙收的好表現讓投資人趨之若鶩，也是受益人今年成長最多的台股ETF，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，第4季預估配息0.72元維持新高，連續七季年化配息率都逾10%令人驚豔。以00919預估配息0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台灣景氣仍在擴張軌道，主計處預測 2024、2025年台灣GDP成長率為3.9%、3.26%。目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，加上過往歷史經驗台股第4季漲多跌少，預估今年第4季可維持多頭格局。現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。 川普當選以來台股ETF漲幅前十名(資料來源：CMoney)

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