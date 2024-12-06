00922價差+高股息「全都要」！價格親民…小資族存股、規劃退休金的核心配置

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

高股息ETF吹起「降息風」配息紛紛縮水，復華台灣科技優息（00929）最近一次宣布每股配發0.05元，換算年息僅3.3%，引爆失望性賣壓，龐大股民哀號直呼「高股息已死」、「月月配高股息就是個笑話」、「早就說了要買市值型」。

專家指出，台灣民眾愛高股息已不是新聞，其實市值型ETF中也有「高股息」，國泰台灣領袖50（00922）近一次配息金額為1元，換算年化殖利率為8.84%，海放老牌ETF，兼具成長＋高息的特性，已成為不少專業股民私下偷偷配置的ETF。

台股今年以來漲幅驚人，定期定額買市值型ETF的股民賺得盆滿缽滿，反觀月月配高股息ETF主打「高股息」卻吹起降息風，不只00929掀起網友哀號，曾被視作「暴力配息ETF」的中信成長高股息（00934）也宣布最新一期配息0.023元，年化配息率僅剩1.51%，還有兆豐電子高息等權（00943）配息也大幅縮水，曾吸引萬人矚目的月月配高股息，引爆人踩人拋售潮。

ETF專家指出，想跟上大盤漲幅，應以市值型ETF為主，適合做為資產的「基本盤」，比重建議配置50~80%。

00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，近一次配息金額為1元，年化殖利率為8.84%，比起號稱「高息」的月月配高股息ETF還要高，今年來報酬率高達37%，股民除可跟上大盤的成長之外，也可快樂領息，且00922價格親民僅約21.72元，張數累積快，可作為小資族存股、規劃退休金時的核心配置，強化資產成長性。

市場法人表示，美選不確定性解除後，台股重啟攻勢，隨2024年進入尾聲，各家機構紛紛發布明（2025）年股市展望，雖在川普重返白宮後，市場充滿挑戰，但AI相關供應鏈能見度仍高，隨著AI需求持續擴張，以及聖誕節及新年消費旺季將至，仍可望帶動整體景氣持續成長，正向看好台股明年表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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