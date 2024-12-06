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00918於眾多高股息「降息潮」中逆風高飛！ 達人：配0.84元創最高紀錄

聯合新聞網／ Dr.Selena（楊倩琳博士）
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

＊原文發文時間為12月5日

00918最新一季配0.84元

在高配息ETF中配息一直表現亮麗的00918，以每股配發0.84元創下上市以來最高紀錄，按最新收盤價24.46元計算單季殖利率3.4%，年化配息率飆上13%！

00918由於今年各季配息表現：

依序為0.7元、0.8元、0.78元與0.84元

4次共配息3.12元，年化配息率高達13%...在眾多高股息ETF「降息潮」中脫穎而出！

00918預定12月19日除息

12月18日為最後買進日

預計明年1月13日發放股息

◎本文內容已獲 Dr.Selena(楊倩琳博士） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

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