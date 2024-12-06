00918於眾多高股息「降息潮」中逆風高飛！ 達人：配0.84元創最高紀錄
＊原文發文時間為12月5日
00918最新一季配0.84元
在高配息ETF中配息一直表現亮麗的00918，以每股配發0.84元創下上市以來最高紀錄，按最新收盤價24.46元計算單季殖利率3.4%，年化配息率飆上13%！
00918由於今年各季配息表現：
依序為0.7元、0.8元、0.78元與0.84元
4次共配息3.12元，年化配息率高達13%...在眾多高股息ETF「降息潮」中脫穎而出！
00918預定12月19日除息
12月18日為最後買進日
預計明年1月13日發放股息
◎本文內容已獲 Dr.Selena(楊倩琳博士） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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