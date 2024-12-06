00918於眾多高股息「降息潮」中逆風高飛！ 達人：配0.84元創最高紀錄

最近00929配息下降，造成投資人出逃，甚至賣到折價了還在賣。PTT網友直指00929最大的問題是「一年換股一次」，此外，金管會限制月月配發放模式、外資狂吃投信豆腐、配息無故拉高等也連帶害了00929，他坦言，自己也賣出00929持股、改買0056、00878、00915，他認為不是高股息就等於垃圾，畢竟每種產品都有其適合的客群存在。

2024-12-06 07:48