00878月底到便堅定買進一張！知美：給自己20秒的勇氣嘗試看看存股

＊原文發文時間為11月29日

勇氣讓你能夠從零跳到一！

人在臨死之前，往往不是後悔做過什麼，而是後悔「沒有」去做什麼。

因為我的老闆需要我加班...所以我沒有辦法回家陪伴家人 因為我不夠幽默風趣...所以一定沒有人願意跟我當朋友 因為我沒有房沒有車...所以一定不會有女生喜歡我

日常生活中，我們總是給自己太多太多藉口；也因為總是不去行動，所以你會發現，幾年過後，你還是沒有花時間去陪伴家人，認識朋友、交女朋友，而你總是繼續告訴自己：因為我、因為我、因為我...

鼓起勇氣能夠讓你從零跳到一，試著給自己20秒的勇氣，說出自己最真實的想法。

放下因為我、因為我...讓你一再拖延的壞習慣，給自己20秒的勇氣嘗試看看！

今天早上知美趁著大便的空檔，繼續定期定股一張00878，不知不覺已經累積24張，也代表每個月定期定股，買下一張00878的習慣，已經快要持續兩年！

當初是怎麼從畢業兩年還滿手現金，整天擔心股市大跌的新手，變成已經有兩年經驗的前輩，知美一樣是給自己20秒的勇氣，可以選擇現金全部放在銀行，也可以選擇挪出閒錢開始投資，既然羨慕別人可以參與股市大漲，那就開始努力換別人開始羨慕自己。

知美現在擁有的一切，都是來自於從小到大，每一次20秒的勇氣：

今年鼓起勇氣離職 鼓起勇氣和爸爸和解 鼓起勇氣找新工作 因為鼓起勇氣，所以年底的我不用再抱怨工作不順遂，不用再抱怨家庭不和諧 因為鼓起勇氣，所以不後悔做出的每一個決定

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。